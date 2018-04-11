ارتفاع عدد قتلى الطائرة الجزائرية العسكرية إلى 257 شخصا

أعلن التلفزيون الرسمي الجزائري ارتفاع عدد قتلى الطائرة العسكرية، التي تحطمت اليوم الأربعاء قرب الجزائر العاصمة، إلى 257 قتيلا

وكانت حصيلة سابقة، أوردها تلفزيون “النهار” قد أشارت إلى مقتل 247 شخصا في الحادث المأساوي.

وسقطت الطائرة، وهي من نوع “أليوشين”، بالقرب من مطار بوفاريك بالبليدة قرب الجزائر العاصمة.

وأفاد مصدر لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن الطائرة كانت متجهة إلى مدينة بشار (الجنوب الغربي)

وأعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية تشكيل لجنة تحقيق في الحادث.

وبوفاريك هي إحدى بلديات ولاية البليدة عاصمة دائرة بوفاريك، تبعد عن مقر الولاية 13 كم وبـ 35 كم عن الجزائر العاصمة، ويوجد بها المطار العسكري