بدء الانتخابات الرئاسية في أذربيجان وعلييف الأوفر حظا

فتحت مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية الاستثنائية في أذربيجان أبوابها صباح الأربعاء، أمام أكثر من 5 ملايين مواطن يحق لهم التصويت، لاختيار رئيس الدولة في انتخابات لا مفاجآت فيها.

ويبلغ عدد مراكز الاقتراع 5641 موزعة على 125 دائرة انتخابية، و41 أخرى خارج البلاد.ويتنافس ثمانية مرشحين على منصب رئيس الدولة، يتقدمهم الرئيس الحالي للجمهورية إلهام علييف الذي تعتبر إعادة انتخابه مسألة شبه محسومة.

ووفقاً للتشريع الأذربيجاني، فإن التصويت في الانتخابات ليس إلزاميا، وبالتالي فإن الانتخابات ستعتبر قائمة وصحيحة حتى في ظل مشاركة متدنية.

وذكرت لجنة الانتخابات المركزية في وقت سابق، أنها سجلت ما يقرب من 900 مراقب دولي، وقالت إن عدد المراقبين المحليين المعتمدين للانتخابات هو أكثر من 58 ألف مراقب.

وكانت أذربيجان قد أدخلت سابقا تعديلات على دستور البلاد، أزالت بموجبها القيود المفروضة على عدد الفترات الرئاسية وزادت ولاية الرئيس من 4 إلى 7 سنوات، لذلك سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في أذربيجان فقط في عام 2025.