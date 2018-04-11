كلوب: “التشامبيونز ليغ” تحتاج للشخصية والشراسة

أكد مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، عقب فوز فريقه على مانشستر سيتي 2-1، أنه رغم أنها كانت ليلة صعبة، لكن لا شك أن الليفر استحق التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال.

وقال كلوب: “كانت ليلة صعبة ومعقدة.. لم تكن البداية أفضل شيء، لأننا أهديناهم هدفاً، رغم معرفتنا بأنهم سيبدأون بهذه الطريقة، أعجبني رد الفعل السريع من فريقي بعد هدفهم، رغم أننا لم نقدم أداءنا على النحو الأمثل”.

وأضاف: “كنا بحاجة لبعض الحظ وخطوط متقاربة، نزعة هجومية أشرس وتركيز في الدفاع، كان علينا الانتفاض ودخول أجواء المباراة، كنا نعلم أنهم لو فشلوا في تسجيل الهدف الثاني والثالث سريعاً فسيتعين علينا استغلال هذا لصالحنا”.

وتابع: “كنت على دراية بأن التأهل لن يكون سهلاً، ليس بوسعي لوم لاعبي إطلاقاً، “التشامبيونز ليغ” تحتاج للشخصية والشراسة وطريقة تعامل ونتائج، لم تكن أفضل مبارياتنا لكن هذا الفوز والتأهل مستحقان”.

وأوضح: “غامر بيب غوارديولا وكان هذا قراره، من السهل أن ترى ما إذا كان أصاب أو لا بعد المباراة، كان بوسعهم تسجيل هدفين أو ثلاثة في الشوط الأول. إلا أننا تماسكنا في الدفاع بشكل جيد، وكافحنا من أجل النتيجة، واستحققنا التأهل”.