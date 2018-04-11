برج خليفة يحتضن قرعة كأس آسيا 2019

ينظم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومجلس أبوظبي الرياضي، قرعة كأس آسيا 2019، 4 مايو (أيار) المقبل، في فندق أرماني ببرج خليفة في دبي.

وبحسب صيحفة البيان الإماراتية، اليوم الأربعاء: “تم توجيه الدعوة للقيادات الرياضية في الدولة، إضافة إلى مشرفي ومدربي المنتخبات المشاركة، ومن المنتظر أن يكون الاحتفال مميزاً، حيث يبذل مجلس أبوظبي الرياضي جهوداً كبيرة من أجل إبراز الحدث بما يليق به، ويشارك في البطولة 24 منتخباً بدلاً من 16، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة التي انطلقت في 1956”.

وقام الاتحاد الآسيوي بتقسيم الـ24 منتخباً المشاركة في البطولة، وهي الإمارات، قطر، كوريا الجنوبية، تايلاند، السعودية، أستراليا، أوزبكستان، إيران، سوريا، العراق، الصين، فلسطين، عمان، الهند، لبنان، تركمانستان، الأردن، البحرين، فيتنام، قرغيزستان، كوريا الشمالية، الفلبين، اليمن، على 6 مجموعات على غرار “يورو 2016”.

وكل مجموعة سيتنافس بها 4 فرق، بحيث يصعد المتصدر والوصيف منها إلى الدور الثاني مباشرة، ثم يلحق بهذه الفرق المتأهلة أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث في مجموعاتها، ليكتمل بذلك عقد دور الـ16 الذي يكون بداية الأدوار الإقصائية، وسيكون تسكين المنتخبات وفق تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات في أبريل (نيسان) الجاري.

مراسم السحب

وسيتم وضع كل منتخب من الستة المتواجدة في المستوى الأول على رأس إحدى المجموعات، ومن ثم يبدأ سحب الكرات من بقية المستويات تباعاً، حتى يكتمل نصاب الست مجموعات، ولا يمكن تواجد منتخبين من نفس المستوى في المجموعة ذاتها، وسيتم وضعها وفقاً لترتيب كل فريق في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات في أبريل (نيسان) 2018.

وتضم قائمة المنتخبات المشاركة في الدور النهائي من التصفيات، 14 فريقاً تأهلت بناء على نتائجها في الدور الثاني وهي كوريا الشمالية، الأردن، سلطنة عمان، لبنان، فلسطين، قرغيزستان، هونغ كونغ، تركمانستان، سنغافورة، فيتنام، الفلبين، بورما، البحرين، وأفغانستان.

كما تشارك منتخبات كمبوديا، الهند، ماليزيا، طاجيكستان، واليمن “تأهلت بعد خوض منافسات الدور الأول من الملحق”، وبوتان، الصين، تايبيه، والمالديف “خاضت الدور الثاني من الملحق”.