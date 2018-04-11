شاهد بالفيديو | شاب ينفذ قفزة خطرة من فوق قطار مسرع

تداولت العديد من منصات التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً يظهر أحد الشبان وهو يخاطر بحياته عبر القفز من فوق قطار مسرع باتجاه المياه.

ويظهر الشاب وهو يبدأ بعبور جسر سكة الحديد في فريمانتل، غرب أستراليا قبل أن يسارع في القفز من القطار المتحرك نحو المياه أسفر الجسر.

ولقي تصرف الشاب استنكاراً على نطاق واسع من متابعي الفيديو، حيث قال البعض بأن الأفعال غير المسؤولة أمر غير مقبول ويجب محاسبة مرتكبيها، في حين عبّر البعض عن إعجابهم بما قام به الشاب ووصفوه بالشجاع.