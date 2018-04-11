شاهد بالصور | صناعة الشاي في سيريلانكا

تشكل سيريلانكا أحد أكبر الدول المنتجة في العالم للشاي، إذ أن هذه الصناعة تتجذر فيها منذ 150 عام.

وبحسب الإذاعة البريطانية “بي بي سي” فإن أكثر من 5% من الشعب السيرلانكي يعمل في الشاي التي تدر مليارات الدولارات، بداية من جمع أوراق الشاي من على منزلقات الجبال ثم إجراءات تجفيف وتخمير الشاي في المصانع.

ويوضح الموقع أن زراعة وبيع الشاي الأسود قد شكلت حياة أجيال في سيريلانكا منذ عام 1867.

ورصد المصور الوثائقي، شمو تيون الذي زار مزارع الشاي في سيريلانكا، عملاق زراعة الشاي من نوع “سيلون”.

وتنتشر مزارع الشاي على منحدرات الجبال والسفوح، والتي يتوسطها في الغالب منازل كأكواخ، يتم وضعها للعمال الذين يعملون في المزارع.

يتم جمع براعم أوراق الشاي بالأيدي كل 14 يوم قبل أن تكبر الورقة وتصبح أكثر خشونة.

وهذا يعني أن أماكن العمل من الممكن أن تتغير يوما بعد آخر، بحسب البراعم وحجم النمو.

ثم بعد ذلك يتم جمع أوراق الشاي في أكياس ضخمة خفيفة وتفريغها من أجل عملية التجفيف والتخمير.

وعلى الرغم من الأهمية القصوى للشاي في التصدير بالنسبة لسريلانكا، إلا أنه أيضا هو المشروب الأساسي للشعب، والذي يتناولنه في البيوت والمؤسسات الحكومية والمصانع وغيرها.