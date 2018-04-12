يوتيوب يقدم ميزة التشغيل التلقائي في الصفحة الرئيسية لأندرويد

بدأ يوتيوب في اختبار تشغيل مقاطع الفيديو تلقائياً في الصفحة الرئيسية لتطبيقات الهواتف في شهر أكتوبر الماضي، وفي هذا المساء، لقد تم طرح هذه الخاصية لمستخدمي أندرويد.يتم تشغيل هذه الميزة حالياً تحت اسم “التشغيل التلقائي على الصفحة الرئيسية” باستخدام الاعدادات الموجودة ضمن قائمة التشغيل التلقائي، وتقوم هذه الميزة بتشغيل مقاطع الفيديو تلقائياً بدون صوت اثناء التصفح على الصفحة الرئيسية على يوتيوب.

وعادةً ما يكون المقطع الذي تبدأ تلقائياً هو الأقرب إلى الجزء العلوي من الشاشة، وسيرى المستخدمون الصورة المصغرة أولاً، ولكن بعد مرور ثانية، سيظهر مؤشر التحميل الدوار على يسار مدة الفيديو في الزاوية اليمنى في الاسفل.

عند بدء تشغيل الفيديو، سيرى المستخدمون شكلاً موجيًا يدل على مدى وجود الصوت في المقطع، وستحتوي بعض المقاطع على العناوين الفرعية أثناء تشغيل الفيديو في الصفحة الرئيسية.

إذا كنت تريد تفعيل هذه الخاصية، قم بالضغط على الاعدادات > التشغيل التلقائي وبعدها ستري عدة خيارات للتشغيل التلقائي بما في ذلك إمكانية تشغيل الفيديوهات تلقائياً عند الاتصال بشبكة Wi-Fi.