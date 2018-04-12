ابن غليطة: نخطط لوصول الأبيض إلى نهائي آسيا 2019

أكد مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم تفاؤله بوصول الأبيض إلى نهائي كأس آسيا 2019 بالإمارات، واعتبر أن المنتخب بحاجة إلى دعم كبير وتعبئة ورفع معنويات وليس مجرد انتقادات من دون حلول أو أفكار.

وأشار ابن غليطة إلى أن زاكيروني مدرب مقنع حاليا، وقال إن الكثيرين أشادوا به في الكثير من الأمور، ونفى أن يكون اللاعبون اشتكوا منه.

وأضاف: هناك تجمعات وتصور لمباريات قوية وبرنامج كامل لإعداد المنتخب، لدينا لجنة فنية تضع البرنامج وأنا أثق فيها وهي تضع البرنامج وفقاً لأجندة الموسم المقبل، وآمل أن يأتي الخبراء ويقولوا لنا كيف نطور البرنامج وليس الانتقاد فقط من أجل الانتقاد، وقال: لدي دعم من الدولة ودعم جمهور، وسنبذل جهدنا في تجهيز المنتخب والنتيجة ليست بيدي، وأنا يمكن أن يتم سؤالي في حال قصرت في الإعداد وتوفير تجارب.

ودافع رئيس الاتحاد عن مشاركة المنتخب في بطولة الخليج الأخيرة، وذكر أن المشاركة كان الغرض منها الإعداد وإنجاح البطولة ودعم الأشقاء في الكويت وأوضح: لم نكن مرشحين، لكن المنتخب حقق نتائج ووصل إلى النهائي وحصل على ركلة جزاء في المباراة النهائية ولم يسجل منها، وتابع: المشاركة في بطولة الخليج كانت جيدة جداً وخرجنا منها بمكاسب كثيرة جداً، وأيضاً المشاركة بدورة تايلاند كانت ناجحة وحققت هدفها والمدرب يقوم بعمل جيد وكبير، ونحن نثق فيه وفي اللاعبين وفي عملنا، ونحن نخطط لوصول المنتخب إلى نهائي كأس آسيا.