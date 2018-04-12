اليوم.. موسيقى أبوظبي الكلاسيكية

يقام موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية هذا العام تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي تقوم هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة بتنظيمه منذ بدىء انطلاقته قبل سبع سنوات.

وحفاظاً على التقاليد التي تُرجمت خلال السنوات السبع الأخيرة، موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية يقدم تجربة فريدة من نوعها للجميع، تسمح باكتشاف السحر والاستمتاع به في عالم مليء بالموسيقى الكلاسيكية. كما تعكس حفلات هذا الموسم التميز الذي حققته إمارة أبوظبي في مجال الثقافة .

ويشهد البرنامج حفلات وعروض أداء لفنانين من الإمارات والمنطقة والعالم، والتي تُقام في أهم المواقع والقاعات في إمارة أبوظبي، إلى جانب تنظيم حوارات ومحاضرات ودروس على أيدي فنانين متخصصين بهدف نشر الوعي الثقافي وإلهام جميع فئات المجتمع من كافة الأعمار والجنسيات.

سينطلق موسم “موسيقى أبوظبي الكلاسيكية” لهذا العام في 12 أكتوبر بحفل “أوركسترا لوسيرن السيمفونية” في قلعة الجاهلي بمدينة العين ضمن أمسية مع أنغام جريج وفاغنر وبيتهوفن. وسيتبعه في الليلة التالية عرضاً بمسرح قصر الإمارات في أبوظبي. وستحفل الأمسيتان الموسيقيتان ببراعة عازف البيانو الأمريكي نيكولاس أنجليش.

تبدأ الأسعار من 100 درهم إماراتي. يمكن حجز التذاكر عبر الموقع الالكتروني www.ticketmaster.ae وعبر جميع متاجر “فيرجن ميجاستورز” في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.