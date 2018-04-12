كعك وكوكيز وشوكولاتة.. «سلوكيات دخيلة» هدفها التباهي في مجالس عزاء

أفاد مختصون في تجهيز ضيافة المناسبات ومتعهدو تنظيم مناسبات بالشارقة، بازدياد الطلب على كعكات كبيرة الحجم والبسكويت والشوكولاتة، المخصصة لمجالس العزاء، تنقش عليها عبارات مواساة بشوكولاتة بيضاء، مثل «اللهم أجرنا في مصيبتنا»، و«البقاء لله»، و«إنا لله وإنا إليه راجعون»، توضع على طاولات مخصصة لهذا الغرض عند مداخل مجالس وخيم العزاء، بغرض المباهاة والمفاخرة التي يسعى إليها أقرباء وأهالي المتوفى.

فيما أكد مواطنون أن الأمر لم يقتصر على تقديم كعكات العزاء، بل وصل، أخيراً، إلى تخصيص صوانٍ للبخور والعطور، وكراسي لكبار الشخصيات من المعزين، تزيد قيمة استئجار الكرسي الواحد منها على 3000 درهم يومياً، فضلاً عن وضع النساء من أقارب المتوفى، أثناء استقبال المعزيات، مساحيق تجميل بألوان لا تتناسب وهذه الحالات.

في حين استنكر عضوا المجلس الوطني الاتحادي، جاسم النقبي، وعائشة بن سمنوه، إطلاق مظاهر الفرح في حالات العزاء، ووصفا تقديم الكعك الذي يحمل عبارات التعزية والمواساة بـ«السلوك الدخيل» على المجتمع، عازيين ذلك إلى عوامل عدة لإيجاد هذه السلوكيات، أهمها الانفتاح العشوائي على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعدد الثقافات في المجتمع، إضافة إلى ضعف الترابط الأسري بين أفراد العائلة الواحدة.

إيجار كرسي كبار الشخصيات بــ 3000 درهم لليوم

«مكياج مطفي» لقريبات المتوفى.. وملابسهن موحدة

ذكرت المواطنة علياء الهاشمي، من إمارة الشارقة، أن «بعض الصالونات النسائية خصصت مكياجاً خاصاً بالعزاء، ذا ألوان مطفية، تضعه قريبات المتوفى، اللاتي يرتدين ملابس موحدة غالباً»، مضيفة «مظاهر البذخ في مجالس وخيم العزاء باتت جلية، في الفترة الأخيرة، إذ لم يقتصر الأمر على توفير خيمة أو مجلس للعزاء وقهوة وغيرها، بل وصل عند بعضهم إلى تجهيز بوفيات لوجبتي الغداء والعشاء، تستمر طوال أيام العزاء الثلاثة، كما أن الملاعق والمناديل الموزعة على طاولات الطعام تحمل الحرفين الأول والثاني من اسم المتوفى، وكذلك أدعية دينية، إلى جانب الحلويات وفي مقدمتها (الكب كيك) و(الكوكيز)، التي تكون باللون الأسود، تماشياً مع الحدث الجلل».

وقال ناصر محمود، وهو صاحب شركة الخيم العربية بالشارقة، إن طلبات تجهيز خيام العزاء تتمثل في توفير كراسي للمعزين، وأشخاص لتحضير وصب القهوة والمشروبات الساخنة بأنواعها، مثل الزعتر، والشاي بأنواعه (الأخضر، وبالنعناع، والحليب)، إلى جانب مشروبات أخرى، مثل الحبة الحمراء بالحليب، وجميع هذه المشروبات توزع على المعزين، كل حسب طلبه، كما يطلب أهل المتوفى أحياناً توفير عدد محدد من الكراسي الوثيرة والفخمة، ذات مواصفات خاصة، تكون لكبار الشخصيات الذين يزورونهم لتقديم العزاء، قيمة استئجار الكرسي الواحد تصل إلى 3400 درهم لليوم الواحد، وتكون لخيمتي الرجال والنساء».

النقبي: تقديم الحلويات غلو لا داعي له



انفتاح عشوائي على مواقع التواصل

اعتبرت رئيسة لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، عائشة سالم بن سمنوه، أن تقديم أنواع الكعك التي تحمل شعارات المواساة لأهل المتوفى «سلوكيات دخيلة»، وغير دارجة في المجتمع، أوجدتها عوامل عدة، أهمها الانفتاح العشوائي غير المدروس من قبل أفراد المجتمع، لاسيما فئة الشباب، على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضاً كثرة الثقافات في المجتمع نتيجة تعدد الجنسيات، إضافة إلى ضعف الترابط الأسري بين أفراد العائلة الواحدة، فسابقاً كانت الأسرة الواحدة تعيش في بيت ممتد، ويسهم الأب والأم والجدان والأعمام في تربية الأبناء، وهذا الأمر لم يعد له وجود اليوم.

واستنكرت تطبيق مظاهر الفرح في حالات العزاء، موضحة أن «من الأمور التي انتشرت في مجالس العزاء أخيراً، توحيد زي النساء من أهل المتوفى، ووضعهن المكياج على وجوههن، كما بدأت بعض الصالونات النسائية تعلن عن توفير مكياج لحالات العزاء، يتميز بألوانه الداكنة، ظناً أن ذلك سيتماشى مع حالة الحزن».

وقالت «السمة الغالبة على مجالس العزاء هي البذخ في الضيافة، بما يرهق أهل الميت مالياً ونفسياً، خصوصاً ممن فقدوا أكثر من شخص في حوادث سيارات وغيرها»، مضيفة «فوجئت في أحد مجالس العزاء بوجود مضيفات عند مدخل المجلس، يوزعن قطع كعك صغيرة تحمل عبارات المواساة، ولم يقتصر توزيعها على حالات العزاء فقط، بل إن بعض النساء أصبحن يحتفلن بالطلاق».