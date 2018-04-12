خلاف على عربة نقل ينتهي بشروع في القتل

كشفت النيابة العامة أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، عن جريمة شروع بالقتل، اتهمت فيها عاملاً آسيوياً بسوق الخضراوات والفواكه، بمحاولة قتل عامل آخر، نتيجة خلافهما على عربة نقل، ادعى الجاني أنها ملكه.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم البالغ من العمر 21 عاماً، تهمة الشروع في القتل.

وأوضحت النيابة أن المتهم طعن المجني عليه بسكين غرزها في صدره ناحية القلب وكادت تودي بحياته لولا إسعافه من قبل الموجودين في مسرح الجريمة.

وشهد المجني عليه في تحقيقات النيابة عقب إفاقته من الغيبوبة، بأنه بينما كان ينقل الخضراوات والفواكه من سيارة في سوق الخضراوات بدبي إلى عربة، اعترض المتهم على استخدامه للعربة، مدعياً أنها ملكه، ونشب خلاف بينهما انتهى بجريمة شروع بالقتل بسكين غرزها الجاني في صدره.