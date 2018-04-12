«التربية» تحدد ضوابط جديدة لتقييم الكادر التعليمي

اعتمدت وزارة التربية والتعليم الأهداف الفردية لوظائف الكادر التعليمي للعام الدراسي 2017 – 2018، وحددت عدداً من الضوابط في القرار الوزاري رقم 174 لعام 2018، والذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه. وأكدت الوزارة في قرارها أنه يتم احتساب نتائج الأداء الكلية للمشمولين في القرار، وفقاً للأهداف الوظيفية بنسبة 70 في المئة، والكفاءات 30 في المئة. ويتم احتساب الهدف المتعلق بنصاب الحصص للمعلمين بنهاية الفصل الثالث كمتوسط عدد الحصص للفصول الثلاثة.

وحددت الوزارة ستة أهداف وظيفية لمعلمي صفوف الأول والثاني والثالث، وسبعة أهداف لمعلمي الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر. وأعطت الوزارة الوزن الأكبر في تقييم أداء المعلمين (35% لمعلمي المرحلة التأسيسية، و30% للمعلمين من الرابع إلى الثاني عشر) للهدف الثاني من القرار، والذي ينص على تمكين الطلبة من تحقيق المعيار الوطني المحدد للتعلّم في المواد التي يدرّسها قياساً بنتائج أدائهم في الاختبارات المركزية، أو الوطنية المعتمدة في سياسة التقييم والامتحانات.

أما ثاني أكبر وزن لأهداف المعلمين، والتي سيقيّمون بناء عليها (20% لجميع المعلمين)، فهو اتساق علامات طلبة المعلم في التقييم المستمر مع علاماتهم في الاختبارات المركزية أو الوطنية. وسيحصل المعلم على تقييم «بحاجة إلى تحسين» في حال كان الفارق في الدرجات يزيد على 20. وإذا وقع الفارق بين 11 و20 درجة يكون المعلم قد حقق الأهداف المرجوة منه.

كما حدد القرار نصاب الحصص لجميع المعلمين في مختلف المراحل، بواقع 24 حصة. وسيحصل المعلم على تقييم «يفوق التوقعات» إذا تراوح نصابه بين 25 و29 حصة أسبوعياً. فيما سيحصل على تقييم «بحاجة إلى تحسين» إذا حقق أقل من 24 حصة أسبوعياً.