موعد قرعة دوري أبطال أوروبا الدور نصف النهائي

تستعد جماهير كرة القدم ظهر يوم الجمعة القادمة لمشاهدة قرعة الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2017 – 2018 ، قبل معرفة الفرق التي ستواجه بعضها في ذهاب وإياب مباراتي “المربع الذهبي”، حسبما أشار إليه موقع سبورت 360.

وتقام قرعة دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة القادمة ، تحديداً في الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة وعمان ، وفي الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت بعض دول أوروبا.

وشهد نصف نهائي المسابقة ذات الأذنين ضمان كل من ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني وليفربول الإنجليزي وروما الإيطالي التواجد في هذا الدور بعد تأهلهما المستحق عن ربع النهائي بعد تفوق في مبارتي الذهاب والإياب.

واستطاع ليفربول الإنجليزي حجز مكان له في نصف النهائي من خلال الفوز على مانشستر سيتي إبن بلده بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الذهاب وبهدفين مقابل هدف في مباراة الإياب رغم تقدم كتيبة المدرب بيب جوارديولا بهدفٍ نظيف في الدقيقة الثانية.

وشهد ربع النهائي تأهل روما عن طريق “ريمونتادا” تاريخية بإقصاءه البطل خمس مرات برشلونة الإسباني بشكلٍ مثير، حيث خسر الجيلاروسي ذهاباً بأربعة أهداف مقابل هدف في كامب نو قبل قلب النتيجة والفوز بثلاثية نظيفة على أرضية ملعبه الأولمبيكو.وضمن ريال مدريد الإسباني مقعده في النصف نهائي بفوزه على يوفنتوس الإيطالي في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف دون مقابل في تورينو ورغم الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف في مدريد -. بايرن ميونخ الألماني كان أمام أسهل المنافسين وهو إشبيلية الإسباني وفاز عليه في الأندلس بهدفين مقابل هدف في الذهاب، ليسهل من مهمته في الإياب الذي انتهى بالتعادل السلبي ، ليعبر إلى نصف النهائي. وتعتبر شبكة ” بي إن سبورتس ” الناقل الحصري الوحيد لقرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا باعتباره الناقل الحصري أيضاً للبطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتقام القرعة على القناة الرياضية الإخبارية – المفتوحة – لشبكة بي إن سبورتس ، ولا يمكن مشاهدة القرعة سوى عبر بثها التلفزيوني.