سيارات رينو من القرن التاسع عشر

احتفلت شركة “رينو” الفرنسية المصنعة للسيارات بعيد ميلادها الـ 120 بعرض سيارات انتجتها تعود إلى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين في مجموعة رائعة.

وذكر موقع “موتورينج ريسرش” الأوروبي المختص بالسيارات، أن الشركة نظمت في مقرها في باريس عرض لمجموعة من سياراتها وتراثها الصناعي للاحتفال بهذه المناسبة، موضحة أن المعرض ضم 750 سيارة كلاسيكية انتجتها على مدى تاريخها.

وبين الموقع أنه على الرغم من عرض مجموعة كبيرة من هذه السيارات أنحاء فرنسا، إلا أن جراج ضخم افتتح مؤخرا في باريس في المصنع من أجل عرض هذه السيارات، والتي لا يسمح بدخوله سوى للعاملين في الشركة.

وضمت المجموعة سيارات من نوع “تايب أيه فواتوريت” التي تم انتاجها عام 1898 بالإضافة إلى نسخ أخرها انتجها المهندس الفرنسي لوي رينو في نفس العام من أجل عرضها في الشارع الفرنسي للحصول على التمويل لشركته الوليدة آنذاك.

وضمت المعروضات أيضا سيارة “تايب بي” التي تم انتاجها عام 1899، ثم سيارة “أم أتش” ذات الست عجلات.

كما ضمت المعروضات سيارات “بريما كاتر” التي انتجتها الشركة عام 1937 وهي من أوائل السيارات الاسرية التي ضمت 4 مقاعد وبلغ طولها 3.7 متر وكان سرعتها 105كم في الساعة.

وفي عام 1946، انتجت الشركة أول سيارة شاحنة تشبه سيارات “فور باي فور الشاحنات” في الوقت الحالي، والتي لاقت انتشارا واسعا، وكانت تعمل بمحرك جرار.

وضمت المعروضات أيضا سيارة “رينو كارافيل” أو فلوريدا، والتي حملت هذا الاسم بسبب الحصول على التصميم من تجار أمريكيين.

المعروضات ضمت أيضا حافلات المدارس التي انتجتها الشركة خلال خمسينات القرن الماضي وكذلك سيارة رينو دوفين ورينو كاتر.

وفي الستينات، أحدثت الشركة ثورة في انتاجها بسيارات “فور سي في” المميزة بلونها البرتقالي والتي كان الباب يفتح من الأمام، وتم انتاج أكثر من مليون نسخة من هذه السيارة في عام واحد.

وفي نفس الأعوام انتجت الشركة سيارة “رينو أيت” التي لاقت استحسان من الجمهور الفرنسي عام 1964.