“خدمات المزارعين” يوفر 20 سيارة لبيع المنتجات المحلية في أبوظبي والعين

ضاعف مركز خدمات المزارعين بأبوظبي عدد سيارات حصاد مزارعنا التي تتواجد أمام المساجد والميادين الرئيسية؛ لبيع المنتجات المحلية من الخضروات الطازجة للجهور خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويبلغ عدد سيارات حصاد مزارعنا المبردة نحو 20 سيارة في أبوظبي والعين تتواجد عقب صلاة الجمعة أمام المساجد الرئيسية في مناطق بني ياس ومصفح والشامخة والفلاح والشوامخ بأبوظبي. بالإضافة إلى، عدة مساجد في الجيمي واليحر وغيرها بالعين.

وتعد سيارات “حصاد مزارعنا” إحدى نقاط البيع الجديدة التي يوفرها مركز خدمات المزارعين؛ لتسويق المنتجات المحلية وتسهيل وصولها طازجة للمستهلكين، وهي واحدة من وسائل متعددة لتسويق منتجات حصاد مزارعنا منها الأسواق المؤقتة التي تقام خلال الموسم الشتوي، ومنافذ البيع الدائمة المنتشرة في مناطق مختلفة من إمارة أبوظبي.

وقال ظافر القاسمي مدير إدارة العمليات والتجارة بالمركز: إن زيادة عدد السيارات المتنقلة جاء بناء على رغبة الكثير من المستهلكين الذين طالبوا المركز بتوفيرها في مناطقهم، وخاصة مدينة العين التي تتواجد فيها هذه السيارات للمرة الأولى منذ بداية الموسم، مشيراً إلى أن السيارات المبردة تعد وسيلة جيدة للبيع المباشر للجمهور، حيث اختار المركز المساجد المهمة في كل منطقة، كي تتواجد أمامها سيارات حصاد مزارعنا.

وأضاف: “صحيح أن الموسم يوشك على الانتهاء، إلا أن طلبات زيادة عدد السيارات المبردة لم تتوقف، وبالتالي سنحرص على تواجدها أسبوعياً حتى نهاية الموسم، مشيراً إلى أن الموسم القادم سيشهد تحولاً كبيراً على صعيد أسواق المزارعين والأسواق الموقتة، بالإضافة إلى سيارات “حصاد مزارعنا” وذلك؛ لتعزيز مكانة المنتج المحلي في السوق وتأكيد تنافسيته.

يشار إلى أن مركز خدمات المزارعين لديه وسائل عديدة للتسويق، منها الأسواق الموسمية التي تقام خلال الموسم الشتوي من نوفمبر إلى نهاية مايو، وهي ثلاثة أسواق للمزارعين تقام في مناطق الشهامة وبني ياس بأبوظبي ومزيرعة بالظفرة، وذلك للتسهيل على أصحاب المزارع بيع منتجاتهم الزراعية والحيوانية مباشرة للجمهور خلال عطلة نهاية الأسبوع من الخميس إلى السبت.

كما يوجد لدى المركز عدة منافذ لبيع المنتجات المحلية في بعض المؤسسات الحكومية؛ لتمكين المستهلكين من الوصول إلى المنتجات المحلية بأسعار تنافسية. بالإضافة إلى نقاط البيع الثابتة وهي فروع محلات دائمة لبيع المنتجات المحلية ومنتجات حصاد مزارعنا.