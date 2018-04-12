رصد أكثر من 5 آلاف متهرب من دفع تعرفة الحافلات في دبي

أكّدت مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات انخفاضا ملحوظا في عدد مخالفات التهرّب من دفع تعرفة الحافلات العامة وذلك بفضل تكثيف حملات (راصد) والحملات التوعوية الموجّهة لركاب الحافلات العامة حيث لم ترصد سوى 5 آلاف و(605) مخالفة.

وقال محمد وليد نبهان، مدير إدارة رقابة أنشطة النقل بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: إنه تم رصد 5 آلاف و605 متهرب من دفع تعرفة التنقل بحافلات المواصلات العامة على الخط “C1 ” من إجمالي 151 ألفا وخمسة ركاب خلال مدة الحملة التي بلغت مدتها 21 يوما، وذلك عبر تقنية آلية متطوّرة لرصد أعداد الركاب من مستخدمي الحافلات العامة في إمارة دبي (راصد) ، وهي عبارة عن نظام ذكي يتكون من عدة أجزاء منها ما هو مركّب على متن الحافلة وجزء آخر في مركز التحكم بالحافلات التابع للمؤسسة، وذلك بهدف معرفة العدد الفعلي للركاب عند صعودهم ونزولهم من الحافلات وحسب كل محطة توقف لكل حافلة.

وناشد محمد نبهان الجمهور من مستخدمي الحافلات العامة بضرورة دفع التعرفة المستحقة عبر بطاقة نول لضمان استخدامهم لوسائل التنقل التابعة للهيئة، بالإضافة إلى دعم ومساندة الجهود التي تبذلها الهيئة في تقديم خدمات تليق بسكان إمارة دبي وزائريها القادمين إليها من جميع أنحاء العالم.