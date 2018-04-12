المواقف العامة مجانية في الشارقة يوم السبت المقبل

بواسطة / بتاريخ 2018-04-12 في 2:36 م /
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أعلنت بلدية الشارقة اليوم، بأن المواقف سوف تكون معفاة من الرسوم يوم السبت الموافق 14 أبريل الجاري بمناسبة إجازة الإسراء والمعراج.

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