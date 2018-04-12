دائرة النقل في أبوظبي : مواقف مجانية في عطلة الإسراء والمعراج

في خطوة تهدف إلى إبقاء الجمهور على اطلاع بآخر المستجدات المتعلقة بعملها خلال فترة الإجازات، أعلنت دائرة النقل في أبوظبي متمثلة بمركز النقل المتكامل عن مجانية الوقوف في المواقف السطحية يوم السبت الموافق 14 أبريل 2018، وذلك احتفاءً بيوم الإسراء والمعراج.

إلى جانب ذلك، نوهت الدائرة إلى ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في المواقف المخصصة للسكان من الساعة 9 مساءً وحتى 8 صباحاً. وبهذه المناسبة تتمنى دائرة النقل للجميع عطلة سعيدة.