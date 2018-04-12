وزارة التغير المناخي والبيئة : لا صحة للشائعات المغرضة بشأن الشمام الأسترالي في أسواق الدولة

قالت وزارة التغير المناخي والبيئة أنه إشارة لما تم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الجاري بشأن تصدير شمام استرالي ملوث ببكتيريا الليستيريا إلى عدد من أسواق المنطقة ومنها دولة الإمارات فإن وزارة التغير المناخي والبيئة تؤكد خلو أسواق الدولة من الشمام الأسترالي المصاب.

حيث سبق وأن قامت الوزارة بإصدار قراراً بسحب واسترداد منتج فاكهة الشمام الأسترالي من أسواق الدولة وفقا للقرار الوزاري رقم 433 لسنة 2017 بشأن النظام الوطني للإنذار السريع للأغذية بتاريخ 5 مارس 2018.

وقالت مجد الحرباوي مدير إدارة السلامة الغذائية في الوزارة: ” إن القرار جاء على خلفية متابعة الوزارة باهتمام لما تداولته الصحف العالمية مؤخراً بشأن حالات إصابة كبار السن في استراليا ببكتريا نتيجة تناول المصابين لفاكهة الشمام Listeria الأسترالي”.‬

وتابعت الوزارة مع السلطات المحلية متمثلة في كل من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وبلديات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة للتأكد من تنفيذ قرار السحب والاسترداد للكميات المتوفرة من هذا المنتج من أسواق الدولة، كما تم الإيعاز للسلطات الرقابية المعنية بسلامة الغذاء في جميع منافذ الدولة بمنع دخول إرساليات الشمام الواردة من استراليا إلا في حال التأكد من خلو المنتج من جميع الميكروبات والسموم التي قد تؤثر على صحة المستهلك.

وتؤكد الوزارة أن جميع نتائج الفحوصات للشمام المتداول في أسواق الدولة جاءت خالية من الميكروب.

وما زالت الوزارة تتابع تطورات الموضوع مع الجهات المعنية في استراليا أولا بأول مع استمرار تشديد الإجراءات على شحنات الشمام الأسترالي الواردة للدولة لمنع دخول اي شحنات مصابه مؤكدة على خلو الدولة من الشمام المصاب.