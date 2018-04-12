545 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 22 مليون في “الثنية الرابعة”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 545 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 211 مبايعة بقيمة 355 مليون درهم، منها 25 مبايعة للأراضى بقيمة 100 مليون درهم و 186 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 255 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 22 مليون درهم فى منطقة الثنيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 9 مليون درهم فى منطقة الحبيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 9 مليون درهم فى منطقة البراحه.

و قد تصدرت منطقة ورسان الاولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 10 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم وثالثة فى وادي الصفا 6 بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 9 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 18 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 7 مليون درهم فى منطقة مرسى دبي و أخيرا مبايعة بقيمة 7 مليون درهم فى منطقة مرسى دبي.

و قد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم وتلتها منطقة الثنيه الخامسة بتسجيلها22 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم وثالثة فى المركاض بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 190 مليون درهم منها 24 رهونات أراضى بقيمة 153 مليون درهم و 27 رهونات فلل وشقق بقيمة 37 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة منخول بقيمة 54 مليون درهم وأخرى فى منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 44 مليون درهم.