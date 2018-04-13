الطقس اليوم غائم جزئياً مع ارتفاع في درجات الحرارة وفرصة لسقوط أمطار

حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 13/ 04 / 2018 إلى الساعة 0800 يوم 14 / 04 / 2018

غائم جزئياً بوجه عام، مع إرتفاع في درجات الحرارة‘ وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة قد تكون ركامية أحياناً خاصةً شرقاً، ويحتمل سقوط بعض الأمطار، والرياح معتدلة الى نشطة السرعة ، مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكرعلى بعض المناطق الساحلية.

حركة الرياح

شمالية شرقية – شمالية غربية / 16 – 30 / 40 كم / ساعة بوجه عام، تصل 45 كم/ساعة أحياناً فوق البحر مع نشاط السحب.

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

غائم جزئيا بوجه عام، مع إنخفاض في درجات الحرارة نهار الأحد ، وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة، قد تكون ركامية مصحوبة بأمطار خاصةً على بعض المناطق الشرقية، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً بعد الظهر، وقد تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكرعلى بعض المناطق الساحلية، والبحر متوسط الموج يضطرب أحيانا في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.