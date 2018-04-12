اليونان تعلن تحطم مقاتلة ببحر “ايجه” بعد “اعتراض” طائرات تركية

أعلنت وزارة الدفاع اليونانية اليوم الخميس تحطم مقاتلة تابعة لها من نوع (ميراج 2000 أم 5) في بحر (ايجه) بعد القيام بمهمة “اعتراض” طائرات تركية.

وقالت الوزارة في بيان ان الطائرة سقطت شمال شرقي جزيرة (سكاي روس) مضيفة ان عمليات البحث والانقاذ مستمرة لتحديد موقع الطيار.

وفي السياق ذاته قالت وكالة الأنباء اليونانية ان طائرات مروحية وطائرة نقل عسكرية وفرقاطة وسفينة تشارك في عمليات البحث عن موقع الطيار الذي كان في طريق عودته مع طائرة أخرى الى (سكاي روس) بعد “اعتراض” طائرات تركية في بحر (ايجة).