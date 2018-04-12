الرئيس اللبناني: لن نقبل أن تستبيح إسرائيل أجواءنا

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن “لبنان يعتبر استعمال الطيران الحربي الإسرائيلي للأجواء اللبنانية اعتداء على سيادتنا، ولن نقبل أن تستبيح إسرائيل أجواءنا”.

ولفت عون في مستهل جلسة الحكومة اليوم الخميس، إلى أن “أي اعتداء إسرائيلي على أي دولة عربية ندينه ونستنكره”.

وأضاف بحسب بيان الرئاسة، أن “لبنان سيرفع شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد الانتهاك الإسرائيلي للسيادة اللبنانية”.

والأحد الماضي، أفاد بيان للجيش اللبناني أن “4 طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب مدينة جونيه (شمال بيروت) باتجاه الشرق، وصولا إلى مدينة بعلبك، ثم غادرت الأجواء من نفس المكان.

وأفاد النظام السوري صباح الاثنين باستهداف مطار التيفور في ريف حمص (وسط) بعدة صواريخ، وأكدت روسيا ومصادر عسكرية من النظام السوري أن طائرات إسرائيلية هي التي استهدفت المطار العسكري.

من جهته، علق رئيس الحكومة سعد الحريري في الجلسة على الأوضاع الإقليمية المتوترة قائلا، “إننا نعمل على تحييد لبنان عن أي مشاكل يمكن أن تصيبه نتيجة هذه التطورات”.

من جانبه، أوضح وزير الشؤون الاجتماعية بيار أبو عاصي في مؤتمر صحفي خلال قراءته بيان الحكومة بعد انتهاء الجلسة “لا تخوف، ولبنان حاضر لكل الاحتمالات، وملتزمون النأي بالنفس، ولكن ليس نأيا بالنفس عن استباحة إسرائيل لأجوائنا”.

وحذر رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان من “الانعكاسات الخطيرة التي قد تنجم عن أي عمل عسكري يستهدف سوريا”.

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، تغريدة على صفحته بموقع “تويتر” كتب فيها، أن الصواريخ قادمة على سوريا، في إشارة إلى قرب تنفيذ ضربة عسكرية.