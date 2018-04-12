المجلس الأوروبي يمدد عقوباته على إيران عاما آخر

قرر المجلس الأوروبي اليوم الخميس، تمديد التدابير التقييدية ضد إيران لمدة عام كامل، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأوضح المجلس في بيان صادر عنه بهذا الخصوص، أن التدابير تشمل تجميد أصول 82 مواطنا إيرانيا، وفرض حظر على منحهم تأشيرات دخول إلى الدول الأوروبية.

كما تتضمن التدابير حظر تصدير معدات قد يستخدمها المسؤولون الإيرانيون في القمع الداخلي، وأجهزة تستخدم لمراقبة الاتصالات.

وأضاف البيان أن التدابير المتخذة ستستمر حتى 13 أبريل / نيسان عام 2019.

يجدر بالذكر أن المجلس الأوروبي بدأ بفرض العقوبات على إيران لأول مرة عام 2011.