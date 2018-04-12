وزير الداخلية الألماني: “معرضون لهجوم إرهابي في أي لحظة”

اعتبر وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر، اليوم الخميس أن بلاده يجب أن تضع في عين الاعتبار أنها معرضة لهجوم إرهابي “في أي لحظة”، بسبب ارتفاع خطر التهديد الأرهابي في البلاد. مقتل 12 شخصا. (إفي) خ ب م-ن ب/ أ ح

وأشار سيهوفر عقب زيارة المركز الألماني المشترك لمكافحة الإرهاب إلى أن الوضع “متوتر للغاية”، مضيفاً أنه، رغم جهود قوات الأمن، لا يمكن وعد المواطنين بـ”أمان تام”.

وأكد الوزير أنه من أجل تلبية “الحق في العيش بأمان”، سـ”يدعم” قوات الأمن في مهمتها بزيادة الرواتب.

وفي هذا السياق، أشار سيهوفر إلى أنه سيجتمع بوزير المالية، أولاف شولز لبحث هذه المسألة، مدافعاً عن تحسن أداء قوات الأمن والعمل الذي تقوم به لمكافحة الإرهاب حتى الآن، وأكد أنها “تجنبت العديد من الهجمات”.

وتعرضت ألمانيا لهجوم إرهابي وحيد حين اقتحمت شاحنة يقودها التونسي أنيس عامري، سوقاً لبيع هدايا عيد الميلاد في كانون الأول (ديسمبر)2016، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً.