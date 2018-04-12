كارتر لترامب: أي تبادل لضربات نووية سيكون كارثة للبشرية جمعاء

وقال كارتر: “أصلي لتبقى بلادنا تنعم بالسلام، وأن لا تبالغ الحكومة الأمريكية في تحدياتها ضد كوريا الشمالية أو روسيا أو سوريا”. كما نقلت وكالة “انترفاكس” عن “أسوشيتد برس”.

وتابع الرئيس الأسبق: “أتمنى أن يكون ترامب على علم كما كان الرؤساء الآخرين، أن أي تبادل لضربات نووية سيؤدي إلى كارثة للبشرية جمعاء”.

وأكد كارتر أن أية مواجهة عسكرية حتى لو كانت محدودة النطاق تعتبر “إجراء خطيرا”، لأنه من الممكن أن يخرج الأمر في النهاية عن نطاق السيطرة.