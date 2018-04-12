ستكون الأندية الإماراتية أمام مشاركة تاريخية في البطولة العربية للأندية 2018، التي ستشارك فيها الإمارات بـ3 أندية، هي العين والجزيرة والوصل، إذ تسعى للفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخها.

ولم يسبق لأي نادٍ إماراتي الفوز باللقب، إذ كانت الأندية في النسخ الماضية بنظامها القديم تعتذر عن المشاركة بهدف التركيز على البطولات المحلية والقارية، ولا يشارك أقوى الأندية في المسابقات العربية.

في المقابل، البطولة العربية في نسختها الجديدة 2018 التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم اعتباراً من شهر أغسطس (آب) المقبل وتنتهي في أبريل (نيسان) 2019 بمشاركة 32 فريقاً من مختلف الدول العربية وتقام بنظام الذهاب والإياب من دور الـ32 حتى المباراة النهائية، ستكون فرصة جيدة لكتابة تاريخ جديد للأندية الإماراتية في البطولات العربية.

وتعد الجوائز المالية الضخمة التي خصصها الاتحاد العربي لكرة القدم أكبر حافز للمشاركة في البطولة بكل تركيز وقوة، والاهتمام بتحقيق نتائج إيجابية، إذ يحصل الفائز باللقب على 6 ملايين دولار، بالإضافة إلى توزيع جوائز مالية على كل الفرق المشاركة وبحسب تأهلها للأدوار المختلفة في البطولة.

وبالنظر إلى الأندية التي ستشارك في البطولة العربية، بعد المشاركة غير الناجحة للوحدة في النسخة السابقة في مصر، والتي ودع خلالها “العنابي” البطولة من دور المجموعات بخسارته جميع مبارياته أمام نصر حسين داي الجزائري والأهلي المصري والفيصلي الأردني، يعد العين والجزيرة والوصل من أفضل الأندية الإماراتية التي لديها القدرة على تمثيل الإمارات أفضل تمثيل.

ويتصدر العين القائمة، بصفته البطل المتوج قريباً بلقب دوري الخليج العربي، كما أنه يضم كوكبة من اللاعبين الدوليين والأجانب، ورغم أن تركيز “الزعيم” في الموسم المقبل سيكون على المشاركة في كأس العالم للأندية ودوري أبطال آسيا، إلا أن النظام الجديد للبطولة العربية سيتيح الفرصة لعدم ضغط اللاعبين، والتركيز في جميع البطولات.

أما الجزيرة رغم تراجع نتائجه محلياً إلا أنه يعد من أفضل الأندية الإماراتية، وحامل لقب الدوري الموسم الماضي، وقدم بطولة تاريخية في كأس العالم للأندية واحتل المركز الرابع في البطولة.

وأخيراً يعد نادي الوصل من أبرز الأندية الجماهيرية، ومن الفرق التي قدمت مستوى ممتاز في آخر موسمين، خاصة مع الاستقرار الفني بوجود الأرجنتيني أروابارينا، والثلاثي البرازيلي فابيو ليما وكايو كانيدو ورونالدو مينديز، والمشاركة في البطولة العربية ستكون فرصة للفريق لاكتساب خبرات جديدة بعد عودته للمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم الحالي.