فندق شيراتون دبي مول يطلق عروض منوعة لشهر مايو المقبل

خيارات الطعام

إفطار في مطعم بيش

تمتعوا بأجواء الشهر الفضيل مع العائلة والأصدقاء على إفطار تركي في مطعم بيش. انطلقوا في رحلة مذاقية واختبروا النكهات الأصلية لتركيا بدءًا من المازات الباردة والسلطات وصولًا إلى الفطائر بأنواعها والمشاوي والحلويات. تسوقوا بعدها في البازار المسائي وتمتعوا بالشيشة بينما تتناولون الشاي التركي.

155 درهم للشخص الواحد

135 درهم للمجموعات من 10 – 40 شخص

125 درهم للمجموعات من +40 شخص

70 درهم لأطفال ممن تترواح أعمارهم من 6 إلى 12 عامًا

111 درهم للشخص الواحد للحجوزات خلال أول 10 أيام من رمضان

المكان: الطابق 5، مطعم بيش التركي

إفطار خاص

احتفلوا بأجواء شهر رمضان برفقة العائلة والمقربين أو زملاء العمل في تجربة إفطار خاصة، تمتعوا بأشهى مأكولات البوفيه العالمية مع عروض للعائلة والأطفال.

150 درهم للشخص الواحد (50 شخص كحد أدنى)

120 درهم للشخص الواحد (80 شخض كحد أدنى)

50 درهم للأطفال ممن تتراوح أعمارهم من 6 – 12 عامًا ومجانًا للأطفال تحت سن 6 أعوام

المكان: فندق شيراتون دبي مول الإمارات، الطابق 4

سحور في بيش

تمتعوا بتناول السحور مع الأحباب في بيش وسط أجواء هادئة مع قائمة مأكولات خاصة تضم تشكيلة من المازات الباردة والساخنة والمشاوي والحلويات التركية المقدمة طوال الليل وتمتعوا بالشيشة مع الشاي التركي على أروع الإطلالات.

الوقت: يوميًا 9 مساءً – 2:30 صباحًا

المكان: الطابق 5، بيش

البازار الرمضاني

ادخلوا البازار الرمضاني واستكشفوا البضائع المتنوعة من المجوهرات والثياب والديكورات المنزلية والمنتجات الغذائية. وتمتعوا بحسم بنسبة 50% على منتجات نار غورميه المستوردة مباشرة من تركيا بما فيها المربى وزيت الزيتون والمعلبات ودبس الرمان.

المكان: الطابق 5، مطعم بيش

عيد الفطر

احتفلوا بعيد الفطر مع العائلة والأصدقاء أو الزملاء وتمتعوا بأطايب المطيخ التركي التي تتنوع ما بين المازات والفطائر والمشاوي المشكلة المقدمة بأسلوب المشاركة مع حلوى مجانية بمناسبة العيد.

155 درهم للشخص الواحد

مجانًا للأطفال تحت سن 12 عامًا

المكان: الطابق 5 بيش

الوقت: طوال عيد الفطر من 12:30 – 3:30 عصرًا ومن 6:30 حتى 11 مساءً

برنش في بيش

انطلقوا في رحلة إلى تركيا كل يوم جمعة مع الأصدقاء والعائلة وتمتعوا على البرنش بباقة من المشاوي والفطائر والحلويات

170 درهم شاملة المشروبات المرطبة

220 درهم شاملة مشروبات مختارة

85 درهم للأطفال

الوقت: 1 ظهرًا – 4 مساءً

المكان: الطابق 5، مطعم بيش

ليلة المشاوي

استكشفوا سوق البضائع وتذوقوا ما طاب من المقبلات الباردة والساخنة والسندويشات الساخنة من الفرن مباشرة والمأكولات البحرية والمشاوي الشهية واختتموا التجربة مع الحلويات والبوظة التركية على التراس.

170 درهم شاملة المشروبات المرطبة

220 درهم شاملة مشروبات مختارة

85 درهم للأطفال

الوقت: الخميس من 6:30 – 11 مساءً

المكان: الطابق 5، مطعم بيش

للحجوزات:

04 377 2353

عرض أسبوع المشروبات

تمتعوا بوقت من الاسترخاء تحت دفء اشعة الشمس أو مساءً مع تشكيلة من المشروبات بـ 10 دراهم فقط

الوقت: من الأحد 6 مايو – السبت 12 مايو ، 11 صباحًا – 1 بعد منتصف الليل

المكان: الطابق 5، فانتيج

عرض الأربعاء

اجمعوا أصدقاءكم وتمتعوا بأمسية هادئة مع تشكيلة غير محدودة من المشروبات المختارة بسعر ثابت 150 درهم وتمتعوا بحسم بنسبة 50% على قيمة فاتورة الطعام. استمتعوا بوقت رائع في اللاونج حيث تعرض المباريات بينما تتناولون الوجبات الخفيفة والمشروبات.

150 للشخص الواحد مع مشروبات مختارة غير محدودة وحسم 50% على المأكولات

الوقت: كل يوم أربعاء من 7 – 11 مساءً طوال شهري مايو وأغسطس

المكان: الطابق 5، فانتيج

عرض خاص لأول الواصلين

توجهوا إلى لينك كافيه للتمتع بفطور صحي مع حسم بنسبة 30% طوال الصيف.

حسم 30% على كل خيارات القائمة

الوقت: يوميًا من 6 – 11 صباحًا طوال شهري مايو وأغسطس

المكان: الطابق 5، لينك كافيه

القهوة علينا

ابدأ يوم العطلة بطريقة مميزة وتناول القهوة على حسابنا في لينك كافيه شيراتون مول الإمارات يمكنك أيضًا التمتع بالفطائر الحلوة

قهوة مجانية لكل شخص يوم الجمعة

الوقت: يوم الجمعة من 6 – 11 صباحًا طوال شهري مايو وأغسطس

المكان: الطابق 5 ، لينك كافيه

صندوق الكيك

“لينك كافيه” هو المكان الأمثل لحفلات أعياد الميلاد والذكرى السنوية حيث ستجدون طلبكم على مختلف أنواع كيك المناسبات. سيلبي فريق العمل كافة احتياجاتكم ويؤمن لكم الأجواء الرائعة في حال أردتم مفاجأة أطفالكم بشخصيات ديزني أو الشخصيات الكرتونية المفضلة لديهم.

160 درهم لقالب الكيك الواحد

265 درهم لقالب الكيك المعد على الطلب (لكل 1كغ)

T 971 4 377 2353

dining.sheratonmoe@sheraton. com

شاين سبا

تمتعوا بأقصى مستويات الدلال والعناية في شاين سبا مع منتجات إيليمس المستخلصة من عناصر الطبيعة.

إيليمس علامة متخصصة بالبشرة من مكونات طبيعية 100% خالية من المشتقات الحيوانية.

احصلوا على استشارة مجانية من خبيرة البشرة مع كل جلسة عناية أو تدليك في شاين سبا

الوقت: طوال شهر مايو

المكان: الطابق 24، شاين سبا

باقات متكاملة

جددوا حيوية أجسامكم وتمتعوا بالصفاء الذهني والراحة التي تنشدونها مع 60 دقيقة واحصلوا على دخول إلى المسبح ومرافق الفندق طوال اليوم مع غداء ومشروبات عند المسبح

بـ 325 درهم احصلوا على جلسة تدليك لمدة 60 دقيقة دخول إلى المسبح ومرافق الفندق طوال اليوم مع غداء عند المسبح

بـ 525 درهم احصلوا على جلسة تدليك لمدة 60 دقيقة وجلسة عناية بالوجه لمدة 30 دقيقة ودخول إلى المسبح ومرافق الفندق طوال اليوم مع غداء عند المسبح

الوقت: لسبت – الأربعاء لغاية 30 يونيو

المكان: الطابق 24، شاين سبا

سوبر شاين

دللوا أنفسكم خلال أسبوع العمل مع عروض خاصة على علاجات الوجه والجسم

جلسات تدليك وعناية بـ 250 درهم

مساج استرخاء

فيشال من إيليمس

فيشال أبيقوري

مساج وتقشير للجسم

الوقت: الأحد – الخميس لغاية 30 أغسطس

المكان: شاين سبا

باقات سن آند سنو

تمتعوا بيوم من الاسترخاء عند المسبح وتحت أشعة الشمس الدافئة مع غداء ودخول إلى مرافق السبا ومركز اللياقة البدنية ومساءً لحديقة سكي دبي الثلجية

250 درهم للشخص الواحد (شاملة دخولًا إلى المسبح و50 درهم رصيد على المأكولات والمشروبات وتذكرة لحديقة سكي دبي الثلجية)

المكان: الطابق 24

الوقت: يوميًا طوال شهري مايو وأغسطس

يوم كامل من الدلال

اشترِ باقة علاجات من شاين سبا وتمتع بدخول إلى مركز شيراتون فتنس والمسبحين الخارجيين ومرافق السبا بالإضافة إلى مأكولات ومشروبات بقيمة 50 درهم.

السعر: 150 درهم للشخص مع 50 درهم رصيد على المأكولات والمشروبات

المكان: الطابق 24

الوقت: الأحد – الخميس

لحجوزات السبا

04 377 2380