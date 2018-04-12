شاهد بالفيديو | رافعة تسقط على مقر للشرطة بمدينة أمريكية
بواسطة روسيا اليوم / بتاريخ 2018-04-12 في 6:38 م /
تداولت مواقع الإنترنت شريط فيديو يظهر حادث سقوط رافعة على مقر جديد لشرطة مدينة بولاية فلوريدا الأمريكية الأسبوع الماضي.
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