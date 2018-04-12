دراسة تكشف أسباب اختيارنا للوجبة نفسها يوميا

يبدأ الكثير من الناس صباحهم بوجبة الإفطار نفسها يوميا قبل تناول الطعام نفسه وقت الغداء، ولكن عندما يتعلق الأمر بالعشاء فإنهم يحجزون أفضل مطعم أو يتناولون الوجبة الألذ بالنسبة لهم.

وبهذا الصدد، وجدت دراسة أن ما نأكله يتناسب مع الوقت المحدد من اليوم، حيث نختار وجبة الإفطار تبعا لغريزة الجوع، كما أصبح الغداء عادة لدينا، بينما نحدد وجبة العشاء على أساس المتعة.

وسأل باحثون من جامعة ولاية Kansas، أكثر من 300 شخص حول أسباب تناولهم 6 وجبات رئيسية ووجبات خفيفة، أو ما الأطعمة التي تناولوها على مدى أسبوع.

واستخدم الباحثون الاستبيانات عبر الإنترنت لطرح أسئلة على 198 بالغا، حول آخر وجبة تناولوها، والحافز الكامن وراء اختيارها. كما طلبوا من 100 شخص آخر إنشاء “خريطة اختيار الطعام” باستخدام 700 صورة للطعام والشراب، ثم تقديم أسباب استهلاك كل منها.

وتظهر النتائج أن خيارات الإفطار، التي تشمل الحبوب والبيض ومنتجات الألبان أو القهوة، تأتي نتيجة الشعور بالجوع والحاجة إلى الغذاء والرغبة في اتخاذ خيارات صحية. وعندما يتعلق الأمر بالغداء، فمن المرجح أن يختار الناس أطعمة جاهزة مصنوعة مسبقا، بناء على عادتهم والسعر.

ومن ناحية أخرى، يتناول معظم الأشخاص العشاء على أساس المتعة والتنوع الاجتماعي أو تنوع الطعام، حيث يقوم الناس بطرح خيارات أوسع تشمل الباستا والمأكولات البحرية والدواجن وغيرها.

ويقول الباحثون إنه يمكن استخدام النتائج لمساعدة الناس على اتباع نظام غذائي. كما وجدت الدراسة التي نُشرت في مجلة “جودة الأغذية والأفضليات”، أن 42% من الناس لديهم نظام غذائي ثابت ويتناولون الطعام نفسه تقريبا كل يوم.

وتدعم الدراسة نتائج مماثلة توصلت إليها دراسة فرنسية، ما يشير إلى أن أسباب اختيار وجبات الطعام “دولية”.