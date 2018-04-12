انستغرام ستسمح للمستخدم بتحميل نسخة من بياناته

على غرار فيس بوك، قريباً سيمكن لمستخدمي انستغرام تحميل نسخة من بياناته والمحتوى الذي شاركه على الخدمة.

تأتي هذه الميزة تطبيقاً من فيس بوك المالكة لانستغرام للشروط الأوروبية لحماية خصوصية المستخدمين حيث تطلب أن يتاح للمستخدم الحصول على بياناته المخزنة على مواقع وخدمات الويب.

وبموجب طلب المستخدم من انستغرام الحصول على نسخة من بياناته فإنه سيستطيع تحميل ملف مضغوط يحوي كل الصور ومقاطع الفيديو والرسائل الخاصة التي تبادلها ومازالت موجودة على الموقع. ويبدو أن قوائم المتابعين والإعجابات والتعليقات وغيرها لن تتوفر ضمن البيانات المتاح تنزيلها.

وتفرض الشروط الأوروبية أيضاً على الشركات التقنية أن تحذف المحتوى الذي يطلب المستخدم ذلك.

الجدير بالذكر أن فيس بوك ستطبق القوانين الأوروبية في الولايات المتحدة أيضاً بالرغم من أنها غير مطالبة بذلك، بحسب كلام مارك زوكربيرغ أثناء جلسة الاستماع اليوم.

وكانت فيس بوك قد أتاحت للمستخدمين تنزيل كافة بياناتهم التي نشروها عبر الموقع منذ عام 2010 أي بعد ستة أعوام من إطلاقه، لكن مضى اليوم ثمانية أعوام على إطلاق انستغرام ومازال من غير الممكن حتى حفظ المحتوى بعد نشره على الموقع بدون تطبيقات خارجية.