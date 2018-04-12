شاهد بالصور | العالم الآخر تحت المياه

عالم آخر على كوكب الأرض يحاول الانسان اكتشافه على مدى تاريخه، لكن من الصعب أن يرصده ويفهم تعقيداته وجماله كاملة، أنه العالم الآخر تحت المياه بما يحويه من كائنات وتفاعلات ومناظر.

من هنا جاءت فكرة مسابقة ” مصور العام للتصوير تحت الماء” والذي يرصد الكثير من الصور المذهلة من هذا العالم، والذي تم طباعتها في كتاب بواسطة متحف التاريخ الطبيعي في لندن.

وذكرت صحيفة “ذا جارديان” البريطانية أن كتاب جديد للمتحف ضم عدد من الصور الرائعة والمذهلة التي تلقي لمحة على الحياة أسفل مياه البحار والمحيطات، والتي تضم صور تم التقاطها لمصورون ضمن مسابقة “مصور العام للتصوير تحت المياه” على مدى عقود.

وتعكس الصور أيضا تفاعلات الكائنات مع بعضها داخل البحار والعلاقات المختلفة لهذه الحيوانات بطبيعتها وببعضها البعض.