رياضة القفز لمواجهة مستنقعات الجليد في روسيا

استغل مجموعة من الشباب الروسى، انتشار المستنقعات الصغيرة فى مدينة ياروسلافل الروسية، لممارسة رياضة الباركور، واستعراض مهاراتهم فى القفز.

وتنشر المستنقعات فى مثل هذا التوقيت من كل عام، نتيجة ذوبان الجليد فى الطرقات والشوارع مع قدوم فصل الربيع.

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