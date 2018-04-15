الطقس اليوم غائم جزئياً والرياح معتدلة السرعة وازدياد الرطوبة ليلاً

حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 15/ 04 / 2018 إلى الساعة 0800 يوم 16 / 04 / 2018

غائم جزئي بوجه عام، وتزداد كميات السحب ظهراً على المناطق الشرقية، والرياح معتدلة السرعة، تنشط أحياناً قد تكون مثيرة للغبار، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

حركة الرياح

جنوبية شرقية – شمالية غربية / 14 – 30 كم / ساعة بوجه عام، تصل 38 كم/ساعة أحياناً.

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

غائم جزئي بوجه عام، وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة، قد تكون ركامية وممطرة أحياناً خاصةً نهار الثلاثاء، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً قد تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكرعلى بعض المناطق الساحلية، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.