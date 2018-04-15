زاكيروني: المرحلة السابقة للمنتخب كانت للتجارب فقط

قال مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، إن: المرحلة السابقة للمنتخب كانت للتجارب فقط، إذ كنت أحاول التعرف أكثر إلى مستوى اللاعبين. وأشار في تصريحات صحافية عقب الاجتماع الأخير للجنة المنتخبات الوطنية بمقر اتحاد الكرة في دبي، إلى أن «الهدف الرئيس له مع الأبيض هو تحقيق لقب كأس آسيا 2019»، وأن الإعداد الفعلي لهذه البطولة القارية الكبيرة التي تستضيفها الإمارات يناير المقبل سيبدأ شهر أغسطس المقبل.

وطالب زاكيروني جمهور الأبيض بالصبر على المنتخب، وعدم التعجل في انتقاد خطة وطريقة لعبه في الفترة السابقة، وأن القادم أفضل. وأكد زاكيروني أن قرار إلغاء المعسكر الذي كان مقرراً للمنتخب في شهر مايو المقبل، جاء بسبب ارتباط عدد كبير من لاعبي المنتخب، خصوصاً من فريقي العين والجزيرة بالمشاركة في أبطال آسيا.

يذكر أن الجزيرة تأهل إلى دور الـ16 في المسابقة القارية، ويخوض العين مواجهة حاسمة غداً أمام الريان القطري عن المجموعة الرابعة ضمن الجولة الختامية لدور المجموعات، ستكون فاصلة في تحديد مصير الزعيم آسيوياً.

وكشف زاكيروني أنه عانى كثيراً في الفترة الماضية بسبب تعرض عدد كبير من لاعبي المنتخب للإصابة، ما أثر بصورة سلبية على برنامج إعداد المنتخب، قائلاً إن خطة اللعب التي سيعتمدها مستقبلاً، وكذلك اختيارات اللاعبين، ستبدأ في أغسطس المقبل.

وتابع: واجهتنا سابقاً صعوبات كثيرة، خصوصاً على صعيد كثرة الإصابات، إذ إن المنتخب افتقد خلال بطولة تايلاند الودية 18 لاعباً بسبب تعرضهم للإصابات.

وعما إذا كان المنتخب قادراً على المنافسة في لقب كأس آسيا في ظل المستوى المتواضع الذي ظهر به في الفترة الماضية في كأس الخليج 23، وفي بطولة تايلاند الودية، أضاف: هدفنا المنافسة في لقب آسيا، لكن ذلك يعتمد على جاهزية اللاعبين.

وكشف المدرب أنه طلب خلال البرنامج 8 مباريات ودية لتجهيز المنتخب حتى انطلاق كأس آسيا.

يذكر أن لجنة المنتخبات اعتمدت في اجتماعها قبل أيام برنامج إعداد المنتخب للمرحلة المقبل، إذ سيبدأ الإعداد في الأول من أغسطس المقبل حتى 15 منه بمعسكر خارجي في أوروبا يتخلله مباراتان وديتان، ومعسكر خارجي آخر في الأول من سبتمبر المقبل حتى 11 منه، يتخلله خوض مباراتين وديتين، فيما سيكون هناك معسكر خارجي آخر في الفترة من السادس حتى 16 أكتوبر المقبل تتخلله مباراتان وديتان.

وسيكون هناك معسكر داخلي في شهر نوفمبر في الفترة من السابع حتى 20 منه يخوض خلاله المنتخب مباراتين وديتين، على أن يختتم المنتخب إعداده لكأس آسيا بتجمع داخلي خلال الفترة من 18 إلى 31 ديسمبر.