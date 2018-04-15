اليوم.. معرض التجارة الإلكترونية السلسة

يُقام معرض التجارة الإلكترونية السلسة، بجوار معرض الشرق الأوسط للتجزئة السلسة، ومعرض الشرق الأوسط للمدفوعات السلسة، ويمثّل المعرض عنصرًا محفزًا لنمو التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وجنوب آسيا.

يُمثّل المعرض أكبر فعالية مخصصة للسوق الرقمية المزدهرة، ويوفّر فرصة لا تُقدّر بثمن لأخصائي الصناعة لتحديث أنفسهم، وليكونوا أول من يطلع على ما يحمله المستقبل. وليس غريباً أن يجذب المعرض أصحاب الشركات، والمبتكرين من مختلف سلسلة القيمة للتجارة الإلكترونية – بدءً من تصميم واجهة المتجر، وصولاً إلى التسويق الرقمي، ومن الدفع حتى تلبية الطلب والتسليم.

يستعدّ المعرض كل عام للتقريب بين أكثر من 10,000 مختص من قطاعات التجارة الإلكترونية، والمدفوعات ومحتوى الإنترنت، وتقنية المعلومات والتسويق، والخدمات اللوجستية. وبالإضافة إلى اكتشاف مختلف التقنيات المتاحة، فإن الندوات تُمثّل عامل جذب كبير، وتغطي المدفوعات، وDEO، والتحليلات وتجربة العملاء، ويتم إدارتها من قبل خبراء عالميين يشاركون المعلومات العملية التي يمكن تطبيقها مباشرة في الشركات.

من المتوقّع أن تكون دورة عام 2018 أكبر من كل الدورات التي سبقتها – مع سمات جديدة مضافة من شأنها أن تمنح الزوّار فرصة لاكتشاف أحدث التوجهات، والتقنيات التي من شأنها أن تغيّر هذه الصناعة.

استفد من دورة المعرض عام 2018 لتعد شركتك للمستقبل.

الموقع : مركز دبي التجاري العالمي