كسر يد شرطي والسبب «دراجة»

نظرت محكمة جنايات الشارقة قضية متهم مراهق (ا.ح) أقدم على الاعتداء على شرطيّ وتسبب في كسر يده، والسبب دراجة نارية كان يقودها المتهم في منطقة الشهباء بطريقة مزعجة.

وكانت الواقعة قد حدثت أثناء قيام دورية ضبط مروري بجولة في منطقة الشهباء بالشارقة، حيث سمع أفرادها صوت دراجة نارية مزعجة في منطقة سكنية، وهو ما يمنعه القانون بل ويعاقب عليه، وإثر ذلك توجّه شرطي إلى المنزل الذي توقفت أمامه الدراجة، وطلب من قائدها -وهو فتى مراهق- إعطاءه المفتاح إلا أنه رفض وتحدث بصورة غير لائقة.

وقال الشرطي إنه لم يكن في نيته مصادرة الدراجة وإنما توجيه الفتى وتقديم النصح له بأن القانون يمنع القيادة بتهور وإزعاج في المناطق السكنية، لكن المتهم لم يعطهم أية فرصة، وذكر الشرطي أنه طلب من المتهم هويته، لكنه رفض بصيغة تهكمية، ليفاجَأ بشقيق المتهم يأتي من بعيد ويضربه. وذكر أنه توجه إلى المستشفى وهناك علم أن يده قد تعرّضت للكسر.

من جانبه قال شرطي آخر، وهو شاهد إثبات على الواقعة، إنه كان برفقة المجني عليه في الضبط المروري التابع للقيادة العامة لشرطة الشارقة وأنهم تتبعوا صوت دراجة مزعجة وعندما وصلوا إلى منطقة المنازل شاهدوا المتهم يقود دراجة ووقف بها خارج منزله، حيث حاول زميله إطفاءها كونها كانت لا تزال في وضعية التشغيل، وأضاف: «حضر المتهم وحاول منع زميلي من أداء مهمته وإدخال الدراجة إلى داخل المنزل بأن قام بشكل مباغت بالاعتداء عليه وضربه على يده بأداة لم أميّزها؛ ما أدى إلى كسرها».