500 درهم غرامة ترك مخلفات التخييم في رأس الخيمة
كشفت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة عن تشديد الإجراءات التفتيشية الخاصة بالمناطق الطبيعية في الإمارة، وفرض العديد من الإجراءات التي تحد من هذه المخالفات، ومن بينها منح الضبطية القضائية للمفتشين، وفرض غرامة فورية مقدارها 500 درهم عن ترك مخلفات التخييم في هذه المناطق.
وأوضح أحمد حمد الشحي، مستشار الدائرة، أن الكثير من المناطق الطبيعية في الإمارة تحظى بإقبال السياح والزوار، وكذلك المقيمين في الإمارة لكونها من أجمل المناطق الطبيعية على مستوى الدولة.
وتابع: بدأنا في جبل جيس بحملة توعوية شاملة لمنع الكتابة على جدران الجبل الذي أصبح قبلة سياحية مهمة لآلاف الزوار والسياح، وجرى وضع لوحات إرشادية وتوزيع كتيبات توعوية على العديد من الزوار الذين التزموا القرارات الجديدة المتعلقة بالجبل، وفي مقدمتها عدم الكتابة على الجدران، وعدم إلقاء المخلفات في غير المناطق المخصصة لها، وعدم إشغال المواقف الخاصة بالمرافق.