«التغير المناخي»: الأسواق خالية من «العسل سارابي الهندي»

عممت وزارة التغير المناخي والبيئة على السلطات المحلية المسؤولة عن الرقابة على الأغذية في إمارات الدولة، للتحري عن عسل النحل والمنتج من شركة سارابي (Sarabee ) الهندية، والمخالف لمواصفة اللائحة الفنية الخليجية القياسية رقم 147/‏2008، والتأكد من خلو الأسواق منه، حيث أفادت السلطات المحلية بدورها عدم توفر المنتج في أسواق الدولة، وفق ما ذكرته الدكتورة مجد الحرباوي، مدير إدارة سلامة الأغذية في الوزارة.

وأوضحت الحرباوي في تصريح لـ «الاتحاد» أن خطوة وزارة التغير المناخي والبيئة هذه جاءت كإجراء احترازي، بهدف المحافظة على صحة المستهلك الإماراتي من المنتجات الغذائية المعدة بطريقة خاطئة أولاً، ومن واقع عضوية الوزارة في نظام الإنذار الخليجي السريع للأغذية ثانياً، حيث وردت للوزارة معلومات عن قيام الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية بإصدار قرار بسحب منتجات عسل من إنتاج شركة سارابي الهندية بناءً على نتائج الفحوصات المخبرية التي أوضحت مخالفة المنتج للمواصفة القياسية رقم 147/‏2008 عسل النحل، وذلك لتجاوز مادة الهيدروكسي فورفورال للحد المسموح به وهي مادة تتشكل في العسل نتيجة تعرضه للحرارة أثناء التصنيع والتخزين، مؤكدة أن قرار الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، قد شمل سحب منتجات محددة بفترة صلاحية.

وقالت مدير إدارة سلامة الأغذية في وزارة التغير المناخي والبيئة: إن الوزارة تواصل جهودها في توفير غذاء سليم وآمن للمستهلك بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، بهدف تعزيز ثقته بسلامة الغذاء المتداول في الدولة تحقيقاً لأهداف الوزارة الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز سلامة الغذاء وتماشياً مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 في تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية.

وحول الإجراءات المتبعة في شأن العسل المستورد؟ قالت: تطبق عليه حزمة من اللوائح الفنية والمواصفات القياسية قبل السماح بدخوله إلى الدولة منها اللائحة الفنية رقم UAE.S 147 بشأن عسل النحل، والمواصفة القياسية رقم UAE.S: 150 بشأن فترات صلاحية المنتجات الغذائية – الجزء الثاني، واللائحة الفنية رقم UAE.S CAC 193 بشأن المواصفة العامة للملوثات والسموم في الأغذية والأعلاف، واللائحة الفنية رقم UAE.S MRL 1 بشأن الحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية، واللائحة الفنية رقم UAE.S GSO 839 بشأن عبوات المواد الغذائية، واللائحة الفنية رقم UAE.S/‏GSO 988 بشأن حدود المستويات الشعاعية المسموح بها في المنتجات الزراعية والغذائية، واللائحة الفنية رقم UAE.S GSO 2481 بشأن الحدود القصوى المسموح بها من بقايا الأدوية البيطرية في الأغذية.