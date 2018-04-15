جوارديولا يخطط لخطف نجم باريس سان جيرمان
كشفت تقارير صحفية بريطانية عبر دايلي ميرور أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يراقب عن كثب وضعية باريس سان جيرمان الفرنسي فيما يخص اللعب المالي النظيف من أجل التوقيع مع كيليان مبابي اللاعب المعار من موناكو الفرنسي، وفقاً لموقع سبورت 360.
ودفع نادي ملعب حديقة الأمراء مبلغ 222 مليون يورو لبرشلونة الإسباني نظير فسخ عقد نيمار دا سيلفا النجم البرازيلي السابق للبلوجرانا.
وفي حال لم يستطع سان جيرمان دفع قيمة التعاقد مع المهاجم الشاب الفرنسي، فإن السكاي بلوز سوف ينقضون على اللاعب لتأمين خدماته من أجل تعزيز صفوف الفريق من أجل الوصول بعيدًا في دوري أبطال أوروبا، بعد توديع المسابقة الأوروبية العريقة من الدور ربع النهائي على يد ليفربول الإنجليزي هذا الموسم.
وسيكون مبابي هو الهدف الرئيسي للسيتيزنس الصيف المقبل في حال كان متوفرًا في السوق، أما في حالة إتمام باريس لتعاقده مع اللاعب، فإن الأنظار ستتجه نحو إدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي الرافض لتجديد عقده مع نادي غرب لندن حتى الآن، والسيتي مستعد لدفع 150 مليون جنيه إسترليني للفوز بتوقيع البلجيكي.