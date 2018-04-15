جوارديولا يخطط لخطف نجم باريس سان جيرمان

بواسطة / بتاريخ 2018-04-15 في 9:34 ص /
sabq2-600x55313

كشفت تقارير صحفية بريطانية عبر دايلي ميرور أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يراقب عن كثب وضعية باريس سان جيرمان الفرنسي فيما يخص اللعب المالي النظيف من أجل التوقيع مع كيليان مبابي اللاعب المعار من موناكو الفرنسي، وفقاً لموقع سبورت 360.

 وكان النادي الباريسي قد وقع مع اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا الصيف الماضي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع إلزامه بدفع مبلغ 180 مليون يورو الصيف القادم لشراء عقده بصفة نهائية.وفتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقًا ضد نادي العاصمة الفرنسية بعد ادعاءات بخرق قواعد اللعب المالي النظيف.

ودفع نادي ملعب حديقة الأمراء مبلغ 222 مليون يورو لبرشلونة الإسباني نظير فسخ عقد نيمار دا سيلفا النجم البرازيلي السابق للبلوجرانا.

وفي حال لم يستطع سان جيرمان دفع قيمة التعاقد مع المهاجم الشاب الفرنسي، فإن السكاي بلوز سوف ينقضون على اللاعب لتأمين خدماته من أجل تعزيز صفوف الفريق من أجل الوصول بعيدًا في دوري أبطال أوروبا، بعد توديع المسابقة الأوروبية العريقة من الدور ربع النهائي على يد ليفربول الإنجليزي هذا الموسم.

وسيكون مبابي هو الهدف الرئيسي للسيتيزنس الصيف المقبل في حال كان متوفرًا في السوق، أما في حالة إتمام باريس لتعاقده مع اللاعب، فإن الأنظار ستتجه نحو إدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي الرافض لتجديد عقده مع نادي غرب لندن حتى الآن، والسيتي مستعد لدفع 150 مليون جنيه إسترليني للفوز بتوقيع البلجيكي.

اضغط على الرابط لسرعة الإضافة

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

تابعنا عبر الوتس اب
--
%d مدونون معجبون بهذه: