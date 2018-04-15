جوارديولا يخطط لخطف نجم باريس سان جيرمان

وكان النادي الباريسي قد وقع مع اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا الصيف الماضي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع إلزامه بدفع مبلغ 180 مليون يورو الصيف القادم لشراء عقده بصفة نهائية.وفتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقًا ضد نادي العاصمة الفرنسية بعد ادعاءات بخرق قواعد اللعب المالي النظيف.

ودفع نادي ملعب حديقة الأمراء مبلغ 222 مليون يورو لبرشلونة الإسباني نظير فسخ عقد نيمار دا سيلفا النجم البرازيلي السابق للبلوجرانا.

وفي حال لم يستطع سان جيرمان دفع قيمة التعاقد مع المهاجم الشاب الفرنسي، فإن السكاي بلوز سوف ينقضون على اللاعب لتأمين خدماته من أجل تعزيز صفوف الفريق من أجل الوصول بعيدًا في دوري أبطال أوروبا، بعد توديع المسابقة الأوروبية العريقة من الدور ربع النهائي على يد ليفربول الإنجليزي هذا الموسم.

وسيكون مبابي هو الهدف الرئيسي للسيتيزنس الصيف المقبل في حال كان متوفرًا في السوق، أما في حالة إتمام باريس لتعاقده مع اللاعب، فإن الأنظار ستتجه نحو إدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي الرافض لتجديد عقده مع نادي غرب لندن حتى الآن، والسيتي مستعد لدفع 150 مليون جنيه إسترليني للفوز بتوقيع البلجيكي.