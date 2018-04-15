مغامرات “سندباد القطط” حول العالم

بواسطة / بتاريخ 2018-04-15 في 9:44 ص /
sabq2-600x55313

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا تتناول حياة قط ياباني مغامر.

ويظهر القط في الصور وهو أمام بركان ثائر وتمثال البوذا، الأمر الذي جعل حياته مثيرة للاهتمام وبعيدة عن الروتين اليومي الممل.

ويدعى القط، نيانكيتشي وهو من مدينة كاغوشيما اليابانية.

ولا يسافر هذا القط الشجاع بمفرده، لكنه دائما ما يكون برفقة صاحبه، وهو المصور وصديقه المخلص.
وحصل القط على شهرة كبيرة، إذ ظهر في المجلات وعلى شاشات التلفزيون.

ويتابع حوالي 65 ألف مستخدم حياة هذا القط على موقع الصور الشهير “إنستغرام”، أما على “فيسبوك” فيتابعه نحو 124 ألف مستخدم.

ويتبين من خلال تعليقات المتابعين أنهم سعيدون لمتابعة حياة هذا القط الشيقة، لكنهم، وفي نفس الوقت “يأسفون أنهم لا يعيشون حياة أكثر غنى وإشراقا مثله”.

اضغط على الرابط لسرعة الإضافة

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

تابعنا عبر الوتس اب
--
%d مدونون معجبون بهذه: