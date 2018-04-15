مغامرات “سندباد القطط” حول العالم
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا تتناول حياة قط ياباني مغامر.
ويظهر القط في الصور وهو أمام بركان ثائر وتمثال البوذا، الأمر الذي جعل حياته مثيرة للاهتمام وبعيدة عن الروتين اليومي الممل.
ويدعى القط، نيانكيتشي وهو من مدينة كاغوشيما اليابانية.
ولا يسافر هذا القط الشجاع بمفرده، لكنه دائما ما يكون برفقة صاحبه، وهو المصور وصديقه المخلص.
وحصل القط على شهرة كبيرة، إذ ظهر في المجلات وعلى شاشات التلفزيون.
ويتابع حوالي 65 ألف مستخدم حياة هذا القط على موقع الصور الشهير “إنستغرام”، أما على “فيسبوك” فيتابعه نحو 124 ألف مستخدم.
ويتبين من خلال تعليقات المتابعين أنهم سعيدون لمتابعة حياة هذا القط الشيقة، لكنهم، وفي نفس الوقت “يأسفون أنهم لا يعيشون حياة أكثر غنى وإشراقا مثله”.