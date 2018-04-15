مغامرات “سندباد القطط” حول العالم

ويظهر القط في الصور وهو أمام بركان ثائر وتمثال البوذا، الأمر الذي جعل حياته مثيرة للاهتمام وبعيدة عن الروتين اليومي الممل.

ويدعى القط، نيانكيتشي وهو من مدينة كاغوشيما اليابانية.

ولا يسافر هذا القط الشجاع بمفرده، لكنه دائما ما يكون برفقة صاحبه، وهو المصور وصديقه المخلص.