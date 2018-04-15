مجلس الوزراء يناقش تفعيل سياحة الترانزيت عبر مطارات الدولة

اعتمد مجلس الوزراء تشكيل لجنة مؤقتة لإعداد سياسة عامة لتأشيرات الترانزيت في الدولة لتعزيز القطاع السياحي وإثراء النشاط الاقتصادي في الدولة من خلال منح ركاب الترانزيت الفرصة للتعرف على معالم الإمارات وترويج المنتج السياحي المميز للدولة.

يأتي ذلك في خطوة تهدف إلى دراسة الآثار المترتبة لتأشيرة الترانزيت على تنشيط السياحة والاقتصاد من خلال تسهيل إجراءات الخروج من المطار للأعداد الكبيرة من سياح الترانزيت بمطارات الدولة.

وتتميز التجربة الإماراتية في قطاع الطيران بالدولة أنها من أنجح النماذج العالمية خاصة أن القطاع حقق قفزات نوعية وضعته على رأس العديد من المؤشرات العالمية خلال فترة زمنية قصيرة.

وبلغت نسبة ركاب الترانزيت في مطارات الدولة العام الماضي 70 في المائة من مجموع المسافرين وتشير الدراسات إلى إمكانية الاستفادة من العدد الهائل من ركاب الترانزيت من خلال توفير تسهيلات تأشيرات الزيارة والخدمات السياحية.

وقد اعتمد مجلس الوزراء تشكيل فريق عمل لإعداد سياسة عامة لتأشيرات الترانزيت في الدولة برئاسة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

ومن المقرر أن يتولى الفريق إعداد سياسة عامة لتأشيرات الترانزيت في الدولة على أن تتضمن السياسة رسوم التأشيرة وآليات زيادة عدد مستخدميها ودراسة الآثار المترتبة في سبيل تعزيز تجربة مسافري الترانزيت وترويج السياحة في الدولة.