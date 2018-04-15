بلدية دبي تسمح بتصميم وتنفيذ المنشآت المعدنية عن طريق المقاول فقط

أصدرت إدارة المباني ببلدية دبي التعميم رقم 224 والذي يسمح لمقاولي تشييد المنشآت المعدنية بتصميم وتنفيذ المشاريع الصناعية بارتفاع “أرضي + أول” بدون الحاجة للرجوع الى الاستشاري ، مما ينعكس إيجابا على ملاك الأراضي الصناعية والمستثمرين بتقليل الكلفة الكلية للمشاريع وتقليل الوقت الكلي اللازم لتنفيذها وتندرج هذه الخطوة في إطار سعي الدائرة إلى دعم وتشجيع الاستثمار داخل الإمارة وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة وإيماناً منها بكفاءة الكوادر الفنية في السوق المحلي

وقد شكلت الإدارة فريق عمل متكامل لدراسة التبعيات والنتائج المتوقعة من هذا التعميم وبدأت بالتواصل مع السوق المحلي لمعرفة المعوقات التي تقف أمام العمل بفكرة التصميم والتنفيذ ، و قامت الإدارة ببدء تأهيل كوادر من 230 شركة مقاولات لحرصها على ضمان وجود كوادر فنية قادرة على تصميم وتنفيذ المشاريع بما يتناسب مع المواصفات القياسية لإمارة دبي.

كما قام مهندسو إدارة المباني بعقد دورات تدريبية مكثفة على مدار 4 أيام للمقاولين للتدريب على استخدام البرامج الإلكترونية لقسم تراخيص البناء وقسم الإشراف الهندسي للحصول على رخص البناء وشهادات الإنجاز وذلك لضمان قدرة المقاول على القيام بمهام الاستشاري بشكل كامل.

وفي هذا الإطار عقدت الإدارة ندوة تعريفية للمبادرة بحضور نخبة من العاملين في قطاع البناء والتشييد تم خلالها عرض الدراسات التي قام بها فريق عمل المبادرة والخيارات المتاحة أمام المقاولين لتفعيل النشاط بناءً على أفضل الممارسات العالمية، وأشارت المهندسة فداء الحمادي رئيس قسم البحوث وأنظمة البناء خلال الندوة إلى أن بلدية دبي تسعى دائماً إلى تشجيع الاستثمار داخل الإمارة وأكدت على إصرار الدائرة على التميز وتقديم الخدمات التي تسعد المتعاملين والتي تعكس رؤية القيادة بتقديم أفضل مستويات الأداء للحفاظ على المكانة العالمية لإمارة دبي وقد تم تعريف المقاولين بطرق التسجيل وعرض الخيارات المتاحة لإضافة النشاط.