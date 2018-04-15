شرطة أبوظبي تطبق نظام اتصال الطوارئ في المركبات “إي كول”

رحبت القيادة العامة لشرطة أبوظبي باعتماد مجلس الوزراء الموقر اللائحة الفنية الخاصة بنظام اتصال الطوارئ في المركبات وتحمل رقم UAE.S 5019:2018 التي رفعتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”.

وتستهدف اللائحة تقليل زمن الاستجابة للمركبات التي تعرضت إلى حوادث على الطرق بنسبة تصل إلى 40 بالمائة الأمر الذي يرتبط بتقليل عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية فضلاً عن الحد من حالات الإصابات الحادة، وبناء عليه سيتم تطبيق نظام اتصال الطوارئ ECALL في الدولة على موديلات المركبات لعام 2021 والتي سيتم توريدها إلى أسواق الإمارات في العام 2020.

وتعد القيادة العامة لشرطة أبوظبي أول جهة على مستوى الشرق الأوسط تطبق نظام استقبال المكالمات الطارئة الإلكترونية (E- call)، تجريبياً في مراكز القيادة والتحكم بإمارة أبوظبي وبالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات.

ويقدم النظام المتطور حلولاً مبتكرة لتعزيز سرعة الاستجابة عند وقوع الحوادث المرورية ويواكب الجهود المستقبلية التي سيتم بموجبها تزويد جميع المركبات بأفضل التقنيات التي تعمل على تسريع زمن الاستجابة للحوادث من خلال خاصية متطورة للتواصل السريع مع فرق الطوارئ التي تتيح تلقي معلومات الحادث تلقائياً.

ويقوم نظام (E- call)، المتطور تلقائيا بالاتصال صوتياً وإرسال بيانات المركبة لمركز القيادة والتحكم التابع للنطاق الجغرافي لموقع السيارة المتعرضة للحادث ، ليظهر في مركز القيادة والتحكم إلكترونياً الموقع والبيانات الإضافية عن المركبة مع إمكانية التحدث مع سائق المركبة (عند الضرورة) وتعزيز سرعة الاستجابة في الوصول إلى موقعه وإجراء عمليات الإسعاف والإنقاذ .