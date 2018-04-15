السعودية: رصد مواقع وهمية للتحايل على المواطنين والمقيمين

بواسطة / بتاريخ 2018-04-15 في 12:50 م /
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حذَّر الأمن العام من مواقع وهمية تستهدف المواطنين والمقيمين برسائل نصية وبريدية تهدف إلى التحايل والتكسب المالي غير المشروع، وأكد ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الانسياق خلف مثل هذه الرسائل وسرعة الإبلاغ عنها.

جاء ذلك في تحذير للأمن العام على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جاء فيه: “الأجهزة الأمنية ترصد قيام مواقع وهمية تستهدف مواطنين ومقيمين برسائل نصية وبريدية تهدف إلى التحايل والتكسب المالي غير المشروع، والأمـن العـام يحذر ويهيب بالجميع أخذ الحيطة والحذر وعدم الانسياق خلف مثل هذه الرسائل وسرعة الإبلاغ عنها”.

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