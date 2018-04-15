الهاملي: نستهدف إقرار سياسات خليجية موحدة لإدارة ملف العمالة المساعدة

بحثت خمسة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سبل تطوير التعاون في ما بينها بهدف بلورة رؤية مشتركة لادارة ملف العمالة المساعدة خلال كافة مراحل دورة العمل التعاقدي الموقت.

جاء ذلك، في اجتماع عقد بدعوة من دولة الامارات على هامش أعمال الدورة 45 لمؤتمر العمل العربي الذي اختتم اعماله مؤخرا في القاهرة بحضور معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ووزراء العمل في مملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة الكويت ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وعدد من المسؤولين المعنيين في دول المجلس.

واشاد معالي ناصر بن ثاني الهاملي خلال الاجتماع “بحرص وزراء العمل في دول المجلس على التنسيق في ما بينهم في مختلف الملفات ذات الصلة بسوق العمل الخليجي ومن بينها ما يتعلق بالعمالة المساعدة وذلك في اطار العمل الخليجي المشترك”.

وقال معاليه ” ان العمالة المساعدة تشكل جزءا مهما من العمالة التعاقدية المؤقتة العاملة في دول التعاون التي تحرص على حماية الحقوق العمالية من خلال التشريعات والممارسات المطبقة في دول المجلس وذلك في ضوء وجود عدد من التحديات التي تتطلب تطوير التنسيق بين الوزارات المعنية بادارة وتنظيم ملف العمالة المساعد بما يسهم في التعامل المشترك مع هذه التحديات”.

وأكد ” ان حكومات دول مجلس التعاون تحرص على تطوير شراكتها مع حكومات الدول المرسلة للعمالة لا سيما من خلال حوار ابوظبي وذلك انطلاقا من المسؤولية المشتركة ولضمان تطبيق ممارسات استقدام قانونية عادلة وشفافة من شأنها ان تتصدى لاية ممارسات سلبية قد تتعرض اليها العمالة خصوصا في بلدانها وقبل تنقلها للعمل في الدول الخليجية”.

وأبدى معالي ناصر بن ثاني الهاملي ثقته بالخروج برؤية خليجية واحدة تمكن الجهات المعنية من التعامل مع ملف العمالة المساعدة بالشكل يعزز من التشريعات والممارسات الوطنية ويلبي تطلعات الاسر واصحاب العمل في “دول التعاون” ويحد من اية ممارسات سلبية قد تحدث في اي من مراحل دورة العمل التعاقدي”.

من جانبهم، ثمن وزراء العمل “دول التعاون” مبادرة دولة الامارات بالدعوة للاجتماع وهو الامر الذي يؤكد حرص الدولة على تطوير الشراكة والتعاون في ادارة ملف العمالة المساعدة من خلال تبادل التجارب والخبرات وصولا الى رؤية مشتركة في هذا الصدد.

وشهد الاجتماع ، استعراض التشريعات الوطنية المنظمة لعمل هذه الفئة من العمالة اضافة الى استعراض ممارسات وكالات الاستقدام العاملة في دول مجلس التعاون والدول المرسلة للعمالة المساعدة وشكل العلاقة مع هذه الدول فضلا عن بحث تكاليف استقدام العمالة.

كما تطرق الاجتماع الى تجارب دول مجلس التعاون في معالجة تحديات ملف العمالة المساعدة من حيث توقيع مذكرات واتفاقيات ثنائية مع الدول المرسلة للعمالة وتطوير الانظمة الالكترونية لادارة عملية الاستقدام بشمولية وتحديد اسقف لاسعار الاستقدام الى جانب اطلاق حملات للتوعية وغيرها من التجارب.

وتم خلال الاجتماع استعراض تجربة دولة الامارات في انشاء مراكز الخدمة “تدبير” التي ستقدم قريبا جميع الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة كما تم استعراض برنامج مساند لخدمات العمالة المنزلية الذي تطبقه المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك انطلاقا من كون التجربتين من التجارب الرائدة في هذا الصدد.

وقرر المجتعمون تشكيل فريق فني لوضع التصورات التي من شأنها بلورة رؤية خليجية مشتركة في هذا الملف من كافة جوانبه ورفع توصياتها لدراستها من قبل الوزراء في اجتماع مقبل.