منتخبنا الوطني يتغلب على سوريا بخمسة أهداف لهدف

حقق منتخبنا الوطني الفوز على نظيره السوري بنتيجة 5/1، في المباراة التي أقيمت عصر أمس السبت، على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في دبي، ضمن مباريات بطولة غرب آسيا للناشئات تحت 15 سنة.

شهد المباراة، سعادة عبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة دوري المحترفين، رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، والدكتور شامل كامل موفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلى جانب حضور أعضاء اللجنة العليا المنظمة للبطولة.

وأفتتح المنتخب السوري التهديف في الدقيقة الثامنة عن طريق اللاعبة رؤى غريب، لينتفض الأبيض على أثر ذلك، ويبدأ في تنظيم الهجمات السريعة، التي ترجمت إحداها اللاعبة شهد خالد الزركان، بهدف التعادل في الدقيقة 19، ثم عادت مرة أخرى وأضافت هدف التقدم للأبيض في الدقيقة 28، من ركلة حرة مباشرة خارج المنطقة، بعدها أهدرت لاعبات منتخبنا الوطني عدة فرص تهديفية أكيدة، لتأتي سندية المزروعي بهدف الإمارات الثالث في الشباك السورية في الدقيقة الثالثة والأخيرة من الوقت بدل من الضائع المحتسب، لينتهي الشوط الأول للمباراة بتقدم الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

مع بداية الشوط الثاني للمباراة، ومع تزايد تشجيع الجماهير الذي لم ينقطع من الدقيقة الأولى من عمر اللقاء، تمكنت عالية الزعابي من تسجيل الهدف الرابع لأبيض الناشئات في الدقيقة 54، وأستمرت اللاعبات مرة أخرى في إهدار العديد من الفرص التي كانت كفيلة بزيادة الغلة التهديفية، ولكن مع زيادة الضغط الهجومي من جانب منتخبنا الوطني، سجلت اللاعبة السورية رنيم معرف الهدف الخامس للإمارات، في الدقيقة 89 بالخطأ في مرماها، لتنتهي المباراة بفوز منتخبنا الوطني بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف.