4 فرق تتأهل إلى نهائيات الكرة الطائرة بدورة ند الشبا الرياضية

تأهلت فرق الفرسان وأف 3 – أ والظفرة و أف 22 إلى نهائيات بطولة الكرة الطائرة التي تقام ضمن النسخة السادسة من دورة ند الشبا الرياضية وينظمها مجلس دبي الرياضي خلال شهر رمضان المبارك تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتقام في الفترة من 17 مايو إلى 4 يونيو في مجمع ند الشبا الرياضي.

وتقام نهائيات بطولة الكرة الطائرة خلال الفترة من 17 إلى 23 مايو المقبل، وتلتقي الفرق الأربعة في النهائيات مع الفريقين الفائزين بالمركزين الأول والثاني من نسخة العام الماضي وهما فريق المفاجأة حامل اللقب ووصيفه فريق دبي 2020، وكانت الفرق الأربعة قد تأهلت إلى النهائيات بعد فوزها في التصفيات التي أقيمت على مدار خمسة أيام في مجمع ند الشبا الرياضي.

وتصدر فريق أف 3 – أ ترتيب الفرق برصيد 12 نقطة وذلك بعد فوزه على فريق أف 22 بثلاثة أشواط كاملة (75 – 58)، كما فاز على فريق الفرسان بثلاثة أشواط مقابل شوط (94 – 93)، وفاز أيضًا على الظفرة بثلاثة أشواط كاملة (75 – 51)، وعلى فريق الحزم بثلاثة أشواط نظيفة، فيما جاء فريق الفرسان في المرتبة الثانية برصيد 6 نقاط حيث فاز على فريق الحزم بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد (95 – 84) وفاز على فريق الظفرة بثلاثة أشواط (75 – 65)، وفاز على فريق أف 22 بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد (96 – 89).

كما تأهل فريق أف 22 إلى النهائيات برصيد 5 نقاط بعد فوزه على فريق الظفرة بثلاثة أشواط مقابل شوطين (93 – 90)، وفوزه على فريق الحزم بثلاثة أهداف مقابل شوط واحد (97 – 87)، وتأهل الظفرة برصيد 4 نقاط بعد فوزه في مباراة واحدة على فريق الحزم بثلاثة أشواط مقابل شوط (98 – 82).

تواصل التسجيل في الألعاب الفردية

تتواصل عملية التسجيل في رياضات الألعاب الفردية المدرجة في النسخة السادسة من الدورة بجميع الفئات، حيث يستمر التسجيل في رياضات الجوجيتسو، والمبارزة، والسلة 3 × 3، وسلة الكراسي المتحركة، والجري لمسافة 10 كيلومترات و5 كيلومترات، والدراجات الهوائية 75 كيلومترًا حتى يوم 6 مايو المقبل، فيما ينتهي التسجيل في بطولة البادل تنس يوم 27 أبريل الجاري، وذلك عبر الموقع الالكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي www.dubaisc.ae أو موقع دورة ند الشبا الرياضية الرسمي www.nasst.ae حيث يتاح التسجيل للمشاركة في المسابقات لجميع المواطنين والمقيمين واللاعبين المحليين والدوليين من داخل وخارج الدولة ضمن فئات الفردي والفرق للرجال والنساء.