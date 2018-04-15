بلدية الشارقة تُلزم مقاول بإصلاح الأضرار الناتجة عن سقوط رافعة في النهدة

ألزمت بلدية مدينة الشارقة المقاول المسؤول في حادثة وقوع الرافعة البرجية بمنطقة النهدة في الإمارة، بإصلاح الأضرار الواقعة في المباني المجاورة، وفي الأنترلوك بين الارتدادات بعد عمل التصريح اللازم لذلك، كما ألزمته بتقديم تقرير من طرف ثالث أو شركة متخصصة عن أسباب الحادث وتحديد المسؤولية لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال هذا النوع من الرافعات إذا ثبت وجود عيوب في تصنيعها.

وأكد المهندس يعقوب الزرعوني مدير إدارة الهندسة في بلدية مدينة الشارقة أن الرافعة برجية مرنة وتستعمل للمرة الأولى، كما يوجد تصريح لها صدر بتاريخ 20 مارس الماضي، وتأمين صادر من إحدى شركات التأمين صالح لغاية 13/9/2019، فضلاً عن وجود شهادة مبدئية لفحص وسلامة تشغيل الرافعة صدر في ال20 من الشهر الماضي من شركة متخصصة.

وأوضح وصف الحادث بحسب مهندس الموقع وشهود العيان، أنه أثناء سحب قضبان السواند الترابية انقلبت الرافعة وسقطت في الموقع وامتد سقوط أجزاء منها في منطقة الارتداد بين البنايتين المجاورتين، ما ادى إلى وفاة العامل مشغل الرافعة الذي كان موجوداً في الكابينة الخاصة بها، إضافة إلى اصطدام أجزاء منها بأحد عمال الشركة أثناء تواجده في منطقة الارتداد ما أدى لإصابته.

وأشار المهندس الزرعوني إلى أنه من خلال الفحص الظاهري لأجزاء الرافعة والقاعدة الخرسانية فقد وقع الحادث لعدة أسباب، وهي تعطل مفتاح القفل الأتوماتيكي الخاص بالرافعة أثناء سحب أحد قضبان سواند الحفر مما أدى لزيادة الحمل المسموح، فأدى ضعف قطاع الرافعة عند ارتكازها على القاعدة الخرسانية، إلى عدم تحمله لزيادة الحمل وكسره ما يعتبر سبباً في انقلابها، كما لوحظ عدم وجود تقوية للزوايا الأربعة الرأسية للقطاع السفلي من الرافعة والمثبت في القاعدة الخرسانية، خلافاً لما هو موجود في القطاعات العلوية الرأسية للرافعة، وبما أنه لم يحدث أية أضرار أو شرخ في القاعدة الخرسانية عند منطقة الارتكاز المكسورة فهذا يوحي بعدم قدرة منطقة الارتكاز على نقل الحمل الزائد إلى القاعدة.

من جانبه أكد المهندس أحمد عبد الرحمن الجروان مدير إدارة تفتيش المباني في بلدية مدينة الشارقة، أن آلية التفتيش على الرافعات البرجية، تتم عن طريق التقديم لمعاملة تصريح رافعة برجية جديدة لموقع قيد الإنشاء من قبل المراجع سواء كان المقاول أو الاستشاري، بعد إحضار المستندات المطلوبة ليتم التفتيش على الموقع من قبل مفتشي المناطق.

وأشار الجروان إلى أن آلية التحقق من سلامة الرافعة البرجية تتم من خلال إحضار المقاول أو الاستشاري وثيقة تأمين عن الموقع كاملاً بما فيه من عمال ومعدات، بالإضافة إلى وثيقة تأمين الرافعة البرجية ومخاطرها للموقع وخارج الموقع، حيث تعتبر هذه الوثائق ضمن المستندات المطلوبة لإصدار التصريح، بالإضافة إلى شهادة الفحص والسلامة للرافعة الصادرة من إحدى شركات الأمن والسلامة المهنية المعتمدة من الجهات المختصة في الدولة بعد التركيب.

وأوضح مدير إدارة تفتيش المباني في بلدية مدينة الشارقة، أن هناك معايير أمنية لتركيب الرافعة البرجية بالمواقع من اعتمادات إنشائية وطول ذراع الرافعة الأمامي والخلفي وزاوية الدوران، وكل ما يحيط بالموقع مع عدم خروج ذراع الرافعة البرجية أو الأحمال خارج حدود الموقع من أجل السلامة العامة وممتلكات الغير، مشيراً إلى عدم إلزامية المقاولين بمدة معينة لإزالة الرافعة البرجية للمشاريع القائمة والمستمرة، وفي حال توقف المشروع لأي ظرف طارئ أو مشكلة يتم إلزام المقاول أو الاستشاري بإزالة الرافعة فوراً حماية للآخرين وممتلكاتهم، وفي حالة عدم الالتزام يتم إيثاف النظام الهندسي للمقاول، وأما الشروط المفروضة من قبل البلدية على المقاولين والاستشاريين هي تطبيق كل المعايير الفنية والخاصة بالأمن والسلامة بالموقع قيد الإنشاء والإلتزام باللوائح والقوانين.