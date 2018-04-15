«دو» تطلق باقات جديدة بمزايا إضافية

في إطار جهودها الهادفة لتعزيز تجربة استخدام كافة فئات عملائها، أطلقت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، باقة التحكم الجديدة كلياً التي تتيح للعملاء الاستمتاع بمزايا إضافية من باقات الدفع الآجل مع المرونة التي توفرها باقات الدفع المسبق. وتمكَن الباقة الجديدة المشتركين من ترقية اشتراكاتهم من الدفع المسبق إلى الدفع الآجل دون القلق حول الانفاق الزائد مع حلول مميزة تتيح لهم دفع رسم شهري ثابت والتمتع بمستوى عالٍ من المرونة لإعادة تعبئة رصيدهم عند الحاجة.

وسيستمتع العملاء الذين يشتركون بباقة التحكم الجديدة بالعديد من المزايا دون الالتزام بأي عقود، حيث يمكنهم إلغاء الاشتراك بالباقة الجديدة في أي وقت، كما يمكنهم الاختيار بين مجموعة من المزايا في الباقة تشمل : “باقة التحكم 80″ التي تمنح العملاء خيارات الحصول على 2 جيجابايت من البيانات و50 دقيقة مرنة، أو الحصول على 2 جيجابايت و100 دقيقة محلية، و”باقة التحكم 135” التي تمنح العملاء خيارات الحصول على 2.5 جيجابايت من البيانات و200 دقيقة مرنة أو 2.5 جيجابايت و300 دقيقة محلية.

وتعليقاً على إطلاق الباقة الجديدة، قال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي، رئيس قطاع خدمات الاتصال في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة : “مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها عالمنا اليوم لا سيما فيما يتعلق بالجانب الرقمي، ندرك في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بأن توقعات العملاء تتطور باستمرار مع رغبتهم بمواكبة التحولات الجديدة في عالم خدمات الاتصال. وبات عملاؤنا يبحثون بشكل مستمر عن وسائل جديدة تتيح لهم التحكم بكل ما يستهلكونه من بيانات الهاتف المتحرك. وانطلاقاً من إيماننا بضرورة توفير خدمات سلسة ومبتكرة مع مستوى عالٍ من الشفافية، فقد أطلقنا باقة التحكم الجديدة كلياً لتمكين العملاء من الاستمتاع بتجربة مميزة معنا ومعرفة ما يمكنهم الحصول عليهم مقابل ما يدفعونه. ونعتقد أن طرح مفهوم باقات التحكم باستهلاك خدمات الهاتف المتحرك في سوق دولة الإمارات يمثل مرحلة جديدة يكون فيها العميل هو محور التحكم الرئيسي بكل ما ينفقه ويستهلكه”.

تسمح الباقة لعملاء الدفع المسبق بالاستفادة من العديد من مزايا اشتراكات الدفع الآجل إلى جانب المرونة التي تتمتع بها اشتراكات الدفع المسبق. ومع ميزة عدم تجاوز الرسم الشهري المحدد بالباقة، يمكن للعملاء إعادة تعبئة رصيدهم وتعزيز دقائقهم وبياناتهم عبر خيارات “وقت أكثر” و”بيانات أكثر” باستخدام بطاقات إعادة تعبئة الرصيد الخاصة بعملاء الدفع المسبق أو عبر الإنترنت من خلال تطبيق دو الذي يسمح للعملاء بالتحكم بباقاتهم وعرض ودفع الفواتير وكذلك تفعيل الميزات الإضافية.

وتشمل مزايا خدمة الدفع الآجل التي تقدمها باقة التحكم الجديدة للعملاء ما يلي: 1) تمكين العملاء من الحصول على أحدث الأجهزة بدون دفعات مقدمة وبدون فوائد؛ 2) مجموعة واسعة من الإضافات المعززة والخدمات؛ 3) الاستمتاع بمرونة أكبر وخدمات اتصال أكثر راحة وملاءمة؛ 4) عدم القلق فيما يتعلق بالإنفاق الزائد.

ويمكن للعملاء الحاليين والجدد الاشتراك بباقة التحكم الجديدة من خلال موقع الشركة على الإنترنت أو عبر متاجر دو للتجزئة أو متاجر شركاء دو. وكل ما هو مطلوب من العملاء للاشتراك بالباقة الجديدة هو بطاقة خصم أو ائتمان والهوية الإماراتية.